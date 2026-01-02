Глава Hytale называет спасение отменённой игры "чистым чудом", рассказывает о быстром возвращении проекта

Саймон Коллинз-Лафламм, со-директор Hytale и основатель Hypixel, поделился подробностями возвращения игры после её отмены Riot Games летом 2025 года. По его словам, проект был почти непригоден для запуска: проблемы с камерой, движением, боевой системой, крафтом, строительством и звуком.

«Это настоящее чертовское чудо, что нам удалось спасти Hytale», — отметил Коллинз-Лафламм. Он добавил, что исправление игры могло занять годы, но команда смогла за считанные недели сделать её играбельной и увлекательной.

Сейчас основной фокус разработчиков — улучшение игрового процесса и восстановление доверия игроков: «Вместо того чтобы замедляться или праздновать релиз, нам придётся продолжать работать ещё годы, чтобы наверстать упущенное время».

Hytale готовится к раннему доступу 13 января 2026 года, а 60 тестеров уже подтвердили, что игра достигла базового уровня качества. Коллинз-Лафламм отметил, что команда работает быстро, доверяя разработчикам и внедряя изменения без лишних совещаний, чтобы проект как можно скорее был доступен игрокам.