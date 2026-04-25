Hytale 13.01.2026
Хакеры распространяют вредоносное ПО через фейковые моды для Hytale на GitHub

Extor Menoger Extor Menoger

В сети набирает обороты новая кампания по распространению вредоносного программного обеспечения. Злоумышленники используют платформу GitHub для создания поддельных репозиториев, которые выдаются за модификации, плагины и утилиты для игры Hytale. Эксперты по кибербезопасности предупреждают, что под видом безобидных дополнений пользователи скачивают опасные вирусы.

Фейковые страницы оформлены крайне убедительно. Мошенники используют тексты, сгенерированные нейросетями, и подделывают историю коммитов, добавляя в контрибьюторы известных разработчиков без их ведома. В некоторых случаях хакеры маскируют свои файлы под реально существующие сервисы, такие как античит Spectre. Это усыпляет бдительность геймеров и создателей серверов, которые ищут инструменты для работы с игрой.

Технический анализ загружаемых архивов показывает, что вместо заявленных модов внутри находятся скрипты на языке Lua или скомпилированные исполняемые файлы. После запуска эти файлы устанавливают в систему инфостилер, программу для кражи личных данных. Вирус создает скрытые задачи в планировщике операционной системы, что позволяет ему запускаться каждые 24 часа и оставаться незамеченным.

Интересной особенностью этой атаки является использование современных методов маскировки. Хакеры применяют технику скрытия управляющих серверов с помощью блокчейн-сетей, таких как Polygon. Это делает практически невозможным обнаружение вредоносного узла традиционными способами. Дополнительно вирус сложно маскирует свой сетевой трафик, чтобы оставаться невидимым для защитных экранов операционной системы. Размер некоторых вредоносных файлов превышает 3 мегабайта, что указывает на наличие продвинутых встроенных инструментов для масштабной кражи информации.

Специалисты настоятельно рекомендуют игровому сообществу проявлять максимальную осторожность. Вектор атак злоумышленников смещается с любителей читов на обычных игроков, а потенциальная аудитория жертв подобных схем в будущем может составить более 1.5 млн человек. Перед скачиванием любых файлов с GitHub необходимо проверять подлинность репозитория, обращать внимание на отсутствие верификации у авторов правок и использовать надежные средства защиты ПК.

Пользователь ВКонтакте

Просто не играйте в этот кал // Дмитрий Голышев

Milvago
Россиянам не стоит переходить по ссылкам вне национальной доменной зоне (. ru), чтобы случайно не загрузить на устройство вредоносное программное обеспечение и не потерять доступ к своим аккаунтам. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России

Ну всё, кажется началось. Фига там синхронность в инфополе

D4GoldenHour

Не раз говорил, что качая с GitHub вообще не значит не словить вирус.

В прошлый раз GitHub заборол это, внедрив принудительную двухфакторную авторизацию для всех подряд.

В этот раз, наверное, трёхфакторную введёт.

WretchedQuenby

пошли накуй эти хаккеры!!!!!!!!!