"Хочется больших отличий": создатель Minecraft оценил Hytale и указал на её главную проблему

Йенс Бергенстен, один из ключевых разработчиков Minecraft, поделился своим мнением о песочнице Hytale, разрабатываемой студией Hypixel Studios. Он высоко оценил уровень проработки проекта, однако отметил, что на текущем этапе игра слишком сильно напоминает Minecraft и пока не ощущается по-настоящему уникальной.

По словам Бергенстена, во время игры у него возникает чувство, что он скорее предпочёл бы вернуться в Minecraft, чем продолжать знакомство с Hytale. При этом разработчик подчеркнул, что будущее проекта во многом будет зависеть от сообщества и создателей модификаций, которые способны придать игре собственное лицо и глубину.

Глава Hypixel Studios Саймон Коллинз-Лафламм поблагодарил Бергенстена за честный отзыв и согласился, что многие игроки недооценивают масштаб и сложность Minecraft, формировавшиеся годами. Он отметил, что у команды Hytale не было столь длительного времени на развитие, но впереди ещё много работы. По его словам, со временем проект сможет значительно отдалиться от знаменитого блочного хита и обрести собственную идентичность.

Уже в ближайшие выходные Hytale получит крупное обновление. Оно добавит новые косметические предметы, расширенную систему настройки снаряжения, свежую магическую механику и множество исправлений ошибок, что должно стать очередным шагом к формированию уникального облика игры.