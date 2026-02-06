Hypixel Studios поделилась свежими подробностями грядущего обновления Hytale

Hypixel Studios раскрыла вторую порцию подробностей о крупном обновлении для своей песочницы Hytale. Часть нововведений уже доступна на тестовом сервере и охватывает как балансные правки, так и важные улучшения качества жизни.

Одним из заметных изменений стало расширение системы персонажей: теперь игроки могут сохранять до десяти аватаров, а набор опций кастомизации стал заметно богаче. Разработчики также переработали механику распространения огня, добавили более сложные и насыщенные локации в лесных биомах и улучшили визуальные эффекты погоды, сделав мир игры живее и атмосфернее.

Обновление затронуло и техническую сторону: были доработаны модели и звуковое сопровождение, а случайные события во всех зонах полностью пересобраны. Особое внимание команда уделила инструментам для моддеров — в них внесли ряд исправлений и улучшений. Кроме того, устранены ошибки с локализацией, отображением блоков, прорисовкой биомов на карте и проблемами производительности.

Глава студии Саймон Коллинз-Лафламм отметил, что из-за масштаба изменений команда решила делиться деталями чаще, но меньшими порциями. Дата выхода обновления пока не объявлена. Ранее Hypixel Studios сообщила о новом подходе к патчам: будущие версии будут тестироваться на отдельном сервере от двух до шести недель, чтобы основные проблемы устранялись ещё до релиза для всех игроков.