Hytale 13.01.2026
Адвенчура, Ролевая, Фэнтези, Песочница
6.6 52 оценки

Hytale экстренно приводят в порядок: вышел первый хотфикс после старта раннего доступа

butcher69 butcher69

Песочница Hytale, дебютировавшая в раннем доступе 13 января, уже получила первый хотфикс с исправлениями стартовых проблем. Разработчики оперативно отреагировали на отзывы игроков и устранили ряд технических сбоев, выявленных в первые часы после релиза.

В обновлении были исправлены вылеты, возникавшие при выборе причёсок персонажа, устранена ошибка при создании скриншотов, а использование вёдер больше не ломает верстак. Кроме того, авторы запретили привязывать некоторые действия к левой кнопке мыши и улучшили общую стабильность игры.

В социальных сетях игроки чаще всего жалуются на проблемы с авторизацией, тогда как в самом геймплее критических багов пока найдено немного. Среди наиболее заметных недочётов на старте упоминаются странности в поведении ИИ противников.

Стоит напомнить, что в июне 2025 года разработку Hytale официально отменили, однако команда выкупила права на проект и в ноябре объявила о его возрождении. Релиз в раннем доступе состоялся в собственном лаунчере — от выхода в Steam разработчики отказались, опасаясь волны неоправданной критики.

8
4
Комментарии:  4
TIuBo3aBpuK

Интересно, каково это: всю жизнь зарабатывать деньги с помощью Minecraft, чтобы потом предать его и попытаться его же "убить"?

5
Пользователь ВКонтакте

Какого чёрта так много постов про ноунейм клон майна? // Александр Алалыкин

5
Samson48

Если ты не знаешь про эту игру, это не делает ее ноунейм.

3
Пользователь ВКонтакте

Рекламко // Андрей Скрипник

2