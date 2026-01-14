Hytale экстренно приводят в порядок: вышел первый хотфикс после старта раннего доступа

Песочница Hytale, дебютировавшая в раннем доступе 13 января, уже получила первый хотфикс с исправлениями стартовых проблем. Разработчики оперативно отреагировали на отзывы игроков и устранили ряд технических сбоев, выявленных в первые часы после релиза.
В обновлении были исправлены вылеты, возникавшие при выборе причёсок персонажа, устранена ошибка при создании скриншотов, а использование вёдер больше не ломает верстак. Кроме того, авторы запретили привязывать некоторые действия к левой кнопке мыши и улучшили общую стабильность игры.
В социальных сетях игроки чаще всего жалуются на проблемы с авторизацией, тогда как в самом геймплее критических багов пока найдено немного. Среди наиболее заметных недочётов на старте упоминаются странности в поведении ИИ противников.
Стоит напомнить, что в июне 2025 года разработку Hytale официально отменили, однако команда выкупила права на проект и в ноябре объявила о его возрождении. Релиз в раннем доступе состоялся в собственном лаунчере — от выхода в Steam разработчики отказались, опасаясь волны неоправданной критики.
