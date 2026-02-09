Hytale ещё в раннем доступе, а моддеры уже творят чудеса: мехи, MMO-подземелья и музыка

Хотя Hytale всё ещё находится в разработке и игре предстоит долгий путь до релиза, сообщество моддеров уже развернуло бурную деятельность. На платформе CurseForge для проекта доступно около 4000 модификаций — от небольших улучшений интерфейса до полноценных геймплейных надстроек.

Одним из самых заметных примеров стал мод Runeteria, добавляющий подземелье в стиле MMO с уникальным лутом и сражением против босса. Основатель Hypixel Studios Саймон Коллинз-Лафламм высоко оценил работу энтузиастов, назвав авторов мода «безумно талантливыми».

В рамках недавнего мод-джема первое место занял проект с программируемыми музыкальными шкатулками, а приз зрительских симпатий достался моду, вводящему в игру управляемых боевых мехов с пулемётами и ракетами. Даже без релиза Hytale уже формирует одну из самых активных мод-сцен.