Hytale готовит крупнейшую переработку крафта и прогрессии

Hypixel Studios анонсировала масштабное обновление Hytale, которое затронет ключевые механики игры. Руководитель студии Саймон Коллинз-Лафламм сообщил, что разработчики планируют кардинально изменить систему крафта и прогрессию персонажей, чтобы сделать игровой процесс более глубоким и увлекательным.

По словам Коллинза-Лафламма, активность сообщества в соцсетях помогла привлечь новых специалистов, ускорив работу над переработкой основных элементов песочницы. Команда уже приступила к созданию новых механик, которые должны существенно повлиять на общее ощущение от игры.

Подробности апдейта пока держатся в секрете, однако глава студии подчеркнул, что это будет крупнейшее обновление за всю историю разработки Hytale. По его словам, изменения окажут долгосрочное влияние на проект, укрепив его геймплейную основу и подготовив платформу для будущих дополнений.