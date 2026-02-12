Hytale готовит крупный патч с приручением животных и новыми инструментами

Студия Hypixel Studios раскрыла подробности масштабного обновления для своей песочницы Hytale. Глава компании Саймон Коллинз-Лафламм завершил публикацию полного описания нововведений, которые уже доступны на тестовом сервере.

Главной особенностью патча станет простая система приручения животных: игроки смогут завоевывать доверие мирных лесных существ, угощая их едой. Кроме того, обновление принесёт улучшенную механику лазания, новый инструмент — серп, позволяющий собирать больше ресурсов за один замах, а также упрощение использования лука: теперь стрелы берутся прямо из инвентаря без перекладывания в отдельный слот.

Разработчики пересмотрели требования к созданию верстаков, доработали систему переключения между целями и поведение NPC, а инструменты для модификаций получили ряд улучшений. Патч включает исправления графических артефактов, вылетов, сбоев и проблем с отображением контента от моддеров.

Полноценный релиз обновления, состоящего из трёх частей, запланирован на следующую неделю. В числе других новшеств — доработка маркеров на карте и возможность сохранения до десяти аватаров персонажей. Первая глава сюжетной линии станет доступна игрокам уже в ближайшее время, хотя полноценное развитие истории Hytale предстоит после этапа раннего доступа.