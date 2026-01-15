Hytale готовится к большим апдейтам: Hypixel раскрыла планы после релиза

После долгих лет разработки и неожиданной отмены Hytale наконец добралась до раннего доступа. Студия Hypixel признала, что на старте игра далека от идеала, и подробно рассказала, как проект будет развиваться в ближайшие месяцы.

В первую очередь разработчики сосредоточатся на серии быстрых и частых обновлений. Они будут направлены на исправление накопившихся проблем, багов и спорных решений, которые команда не успела устранить до релиза. В Hypixel отметили, что после выкупа прав у Riot в ноябре 2025 года у студии было всего несколько недель, чтобы подготовить запуск.

После стабилизации версии подход к обновлениям изменится. Hytale начнёт получать более крупные и продуманные апдейты, ориентированные на расширение игрового опыта. Среди подтверждённых планов — официальные мини-игры, которые добавят новые механики и системы, а также социальные функции, включая голосовой чат по близости и списки друзей.

В перспективе в игре появится полноценный режим приключений с богатым повествованием, более глубокой системой прогресса, подземельями и боссами. При этом Hypixel подчёркивает, что финальной дорожной карты пока нет — дальнейшее развитие Hytale будет напрямую зависеть от отзывов сообщества.

Игра уже доступна через собственный лаунчер и показывает уверенный старт, в том числе по интересу зрителей на Twitch.