Hytale готовится к большим апдейтам: Hypixel раскрыла планы после релиза

После долгих лет разработки и неожиданной отмены Hytale наконец добралась до раннего доступа. Студия Hypixel признала, что на старте игра далека от идеала, и подробно рассказала, как проект будет развиваться в ближайшие месяцы.
В первую очередь разработчики сосредоточатся на серии быстрых и частых обновлений. Они будут направлены на исправление накопившихся проблем, багов и спорных решений, которые команда не успела устранить до релиза. В Hypixel отметили, что после выкупа прав у Riot в ноябре 2025 года у студии было всего несколько недель, чтобы подготовить запуск.
После стабилизации версии подход к обновлениям изменится. Hytale начнёт получать более крупные и продуманные апдейты, ориентированные на расширение игрового опыта. Среди подтверждённых планов — официальные мини-игры, которые добавят новые механики и системы, а также социальные функции, включая голосовой чат по близости и списки друзей.
В перспективе в игре появится полноценный режим приключений с богатым повествованием, более глубокой системой прогресса, подземельями и боссами. При этом Hypixel подчёркивает, что финальной дорожной карты пока нет — дальнейшее развитие Hytale будет напрямую зависеть от отзывов сообщества.
Игра уже доступна через собственный лаунчер и показывает уверенный старт, в том числе по интересу зрителей на Twitch.
Убийцей Майна был сам Майн. Да, возможно в 2005, или когда она там вышла, лень гуглить, просто дать пустую песочницу, где можно строить что то из всего и идти в любом направлении - это было круто и залипательно, но спустя хотя бы десятилетие можно было понять, что игроки когда то встанут развлекать сами себя и им нужен новый, осовремененный контент. Почему разработчики не вносили в проект ничего более глубокого, что бы игра тоже немного старалась занять игрока активностями? Даже анализируя моды сообществ можно было вводить в игру новое, то, что игроки добавляли сами - РПГ составляющую, квесты, задания, пусть и банальные "собери, принеси, убей", боссов, минимальный сюжет... В базе ведь нечего делать.. суть игры - ищи алмазы, что бы убить дракона - как то не слишком увлекательно. Да взять туже Террарию - тоже самое, но не прямолинейно, а хотя бы через длинную цепочку того же самого, но постепенно, давая постоянное ощущение движения к финалу - нашел один ресурс - сделал новый сет брони - вызвал нового босса - ощущение следующего сделанного к победе шага. // Игорь Иванов