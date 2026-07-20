Hytale хочет выйти из тени Minecraft: разработчики рассказали, как игра будет искать собственную идентичность

Создатели Hytale понимают, что сравнения с Minecraft неизбежны, однако не хотят превращать проект в ещё одну версию популярной песочницы Mojang. Основатель Hypixel Studios и директор игры Саймон Коллинз-Лафламм рассказал, что команда с самого начала осознавала необходимость добавить собственные особенности, которые помогут Hytale выделиться.
Связь между двумя играми неудивительна: Hypixel Studios выросла из крупного Minecraft-сообщества, однако со временем разработчики начали двигаться в сторону более самостоятельного опыта. После первого показа Hytale главный креативный директор Mojang Йенс «Джеб» Бергенстен также отметил, что проекту стоит сильнее отличаться от Minecraft.
Коллинз-Лафламм признал, что этот совет оказался верным. По его словам, на раннем этапе игры многие уникальные механики ещё не были реализованы, поэтому Hytale действительно могла восприниматься как знакомая формула в новом оформлении.
Сейчас студия делает ставку на более выраженную RPG-составляющую. Среди особенностей проекта — созданные вручную подземелья с многоэтапными сражениями с боссами, боевые навыки, система рун, события в открытом мире и спутники, которые помогают игроку.
Разработчик подчеркнул, что Minecraft и Hytale будут продолжать сравнивать, но задача команды заключается не в создании прямого конкурента. Hypixel Studios хочет использовать знакомую основу как отправную точку, добавив больше акцента на исследование, сюжет, развитие персонажа и боевую систему.
ни как так же квадратная пеота
Суть выживалок - вы из г0vна становитесь прокачанным, сильным, и эффективным героем.
Этому помогает прогрессивная, поэтапное развитие, с кремня на камень, с камня на железо, и т.д - но такой формат используют буквально каждый выживач.
Palworld, everwind, Abiotic Factor, The Last Caretaker, и много других похожих выживалок имеют свою уникальную геймпленую механику. Если Hytale хочет найти собственную идентичность, им стоит перелопатить всю их структуру игры. Потому что на данный момент Hytale похожа на обычный выживач с рпг механикой. Да классно, но не надолго. Выживалки как правило долго не живут без постоянных обновлений. И даже с ними интерес каждый день будет падать (у старой аудитории)