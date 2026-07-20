Hytale хочет выйти из тени Minecraft: разработчики рассказали, как игра будет искать собственную идентичность

Создатели Hytale понимают, что сравнения с Minecraft неизбежны, однако не хотят превращать проект в ещё одну версию популярной песочницы Mojang. Основатель Hypixel Studios и директор игры Саймон Коллинз-Лафламм рассказал, что команда с самого начала осознавала необходимость добавить собственные особенности, которые помогут Hytale выделиться.

Связь между двумя играми неудивительна: Hypixel Studios выросла из крупного Minecraft-сообщества, однако со временем разработчики начали двигаться в сторону более самостоятельного опыта. После первого показа Hytale главный креативный директор Mojang Йенс «Джеб» Бергенстен также отметил, что проекту стоит сильнее отличаться от Minecraft.

Коллинз-Лафламм признал, что этот совет оказался верным. По его словам, на раннем этапе игры многие уникальные механики ещё не были реализованы, поэтому Hytale действительно могла восприниматься как знакомая формула в новом оформлении.

Сейчас студия делает ставку на более выраженную RPG-составляющую. Среди особенностей проекта — созданные вручную подземелья с многоэтапными сражениями с боссами, боевые навыки, система рун, события в открытом мире и спутники, которые помогают игроку.

Разработчик подчеркнул, что Minecraft и Hytale будут продолжать сравнивать, но задача команды заключается не в создании прямого конкурента. Hypixel Studios хочет использовать знакомую основу как отправную точку, добавив больше акцента на исследование, сюжет, развитие персонажа и боевую систему.