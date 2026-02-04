Hytale пока не готова: разработчики делают ставку на "игру на всю жизнь", а не быстрый релиз

Глава Hypixel Studios Саймон Коллинз-Лафламм рассказал о текущем состоянии Hytale и дал понять, что проекту всё ещё рано выходить в полноценный релиз. По его словам, игра пока «недостаточно хороша», и команда не хочет торопиться, жертвуя качеством. Разработчик поблагодарил сообщество за терпение и подчеркнул, что именно поддержка фанатов позволяет студии двигаться вперёд в комфортном темпе.

Коллинз-Лафламм напомнил, что Hytale задумывалась как «игра на всю жизнь», поэтому приоритет отдан фундаментальным системам, глубине контента и долгосрочному развитию, а не косметике и временным развлечениям. В Hypixel Studios используют необычный подход: часть обновлений сознательно выходит в незавершённом виде, чтобы игроки могли экспериментировать и напрямую влиять на итоговый результат.

По словам главы студии, разработка активно продолжается, а небольшая, но мотивированная команда чётко понимает общее направление проекта. Отдельно он отметил вдохновляющие работы сообщества и потенциал инструментов для моддинга. Ранний доступ превзошёл ожидания и дал разработчикам дополнительное время на полировку игры.

В ближайшем будущем студия планирует расширять штат, в том числе за счёт талантливых моддеров. Среди актуальных задач — переработка списка серверов, усиление врагов, добавление вингсьюта, правки стаков ресурсов и развитие страницы модов. Ключевая цель — сделать создание модификаций доступным даже для игроков без знаний программирования.