Hytale получает хотфикс, который улучшает производительность игры и устраняет вылеты

Разработчики из Hypixel Studios продолжают оперативную работу по устранению проблем в свежей версии песочницы Hytale. С момента запуска игры команда выпустила серию небольших, но важных обновлений, которые существенно улучшили качество игрового процесса для тысяч пользователей. Статистика, опубликованная в блоге разработчиков, наглядно демонстрирует, как недавние правки повлияли на частоту кадров и стабильность.

Что принесли последние хотфиксы:

Производительность: Авторы отчитались о значительном приросте FPS (см. графики в новости) после выпуска патча. Были исправлены проблемы с отображением теней, а также уменьшены микрофризы (stuttering) и инпут-лаг, особенно для владельцев видеокарт NVIDIA. Также оптимизировано выполнение фоновых задач.

Стабильность: Устранена серия критических вылетов клиента. Игра больше не должна закрываться при экипировке брони, смене погоды или дисконнектах. Кроме того, повышена надежность авторизации и входа на серверы.

Сетевые улучшения: Решена проблема «бесконечной загрузки»: если авторизация не проходит, игра теперь корректно переключается в офлайн-режим. Исправлены ошибки «неверный токен», возникавшие при рассинхронизации системных часов на ПК пользователя.

Геймплей: Починили компас, улучшили логику телепортов (больше никаких бесконечных циклов телепортации) и исправили осечки арбалета. Также доработана система строительства в креативном режиме.

На этих графиках выше вы можете увидеть влияние улучшения производительности на всех игроков, а также узнать, когда были выпущены исправления.

Патч уже доступен для автоматической загрузки через лаунчер игры. В ближайшие дни авторы обещают порадовать игроков новыми исправлениями и функциями в игре.