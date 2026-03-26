Hytale получила крупное обновление 4 с голосовым чатом и 500+ новыми блоками

Четвёртое обновление для Hytale в раннем доступе продолжает закладывать основу игры. Разработчики сосредоточились не столько на новом контенте, сколько на системах, которые будут использоваться дальше.

Главное изменение — добавление более 500 новых блоков. В игру завезли полноценные наборы материалов вроде известняка, сланца, мела и остывшей магмы, расширили существующие строительные элементы и добавили недостающие части вроде лестниц и полублоков почти для всех типов ресурсов. Также улучшили соединения заборов и стен, а деревья теперь растут по стадиям из саженцев, включая новое яблоневое дерево.

Появился голосовой чат с привязкой к расстоянию. Игроки слышат друг друга в зависимости от дистанции, можно настраивать чувствительность, push-to-talk и отключать отдельных пользователей. Система пока базовая, но её будут развивать.

Добавили колесо эмоций с набором анимаций и возможностью зацикливания, а также расширили кастомизацию персонажа новыми прическами. Для креатива появился инструмент Revolve, позволяющий вращать и копировать постройки вокруг точки.

Обновили предметы и баланс: переработаны зелья (теперь с постепенным восстановлением), изменены характеристики инструментов и добавлены новые, например серпы. Крафт упростили — многие рецепты стали мгновенными, а верстаки теперь работают даже вне загруженных чанков.

Сильно прокачали генерацию мира и блоки: улучшена производительность, переработаны системы объектов, добавлены новые виды деревьев, расширены биомы и улучшено поведение NPC. Также обновили звук, интерфейс, моддинг-инструменты и добавили поддержку новых языков.

