Hytale получила масштабное второе обновление: новые косметические опции, баланс и улучшения серверов

Студия Hypixel представила второе крупное обновление Hytale, которое принесло игрокам множество нововведений в настройке персонажей, геймплей, генерацию мира и улучшения интерфейса. В числе самых заметных изменений — новые косметические варианты для аватаров: маски бандита, повязки на глаза, уста вампира, орка и милые губы. Также обновлены визуальные эффекты для причесок, добавлены переключатели видимости слотов брони, анимации плащей стали более плавными.

Геймплей получил новый предмет, позволяющий воскрешать скелетных миньонов, изменён прогресс добычи ресурсов: для адамантита теперь требуется кирка из тория или кобальта, а кирки низкого уровня наносят меньше урона. Усилены полярные медведи, расширен ассортимент рецептов декоративного освещения, переработано выпадение шкур у NPC. Также переработан баланс магма-жабы и введены новые возможности с лепестками тканей, которые теперь являются возобновляемым ресурсом.

Обновление затронуло и генерацию мира: WorldGen V2 стал доступен для публичной документации, добавлены новые шаблоны Default_Flat и Default_Void, переработано размещение руды, увеличено количество ресурсов в подземных зонах. В сельском хозяйстве вечные культуры теперь устойчивы к случайным повреждениям, продлён срок службы вспаханной почвы, улучшено взаимодействие с семенами и факелами.

Интерфейс получил удобные улучшения: всплывающие подсказки, сортировку категорий воспоминаний, горячие клавиши для быстрого взаимодействия с инвентарем, счётчик FPS и режим доступности «Офидиофобия».

Также внесены изменения для серверов: добавлена система автоматического обновления, новые команды для контроля обновлений, улучшена стабильность, исправлены ошибки телепортации, рельсовых тележек, контейнеров и маркеров игроков. Оптимизированы визуальные и аудиоеффекты, исправлены текстуры причесок и очков.

Обновление 2 делает Hytale более стабильной, гибкой и удобной для игроков и моддеров, закладывая основу для будущих дополнений и улучшений.