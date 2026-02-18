Hytale получила масштабный апдейт: приручение животных, русский язык и огнемёт для творчества

Hypixel Studios выпустила третье крупное обновление для кубической песочницы Hytale, находящейся в раннем доступе с января. Патч добавляет ряд долгожданных возможностей и заметно расширяет игровой функционал.

Главным нововведением стала ранняя версия системы приручения животных. Игроки могут подружиться с дружелюбными существами, угостив их любимой едой. Приручённых питомцев разрешено гладить, кормить, стричь, доить и даже использовать в качестве ездовых животных. Они сопровождают героя и реагируют на его присутствие — при условии, что к ним относятся мирно.

Обновление также вводит настраиваемые маркеры на карте с выбором названия, цвета и иконки, которыми можно делиться в мультиплеере. Появилась официальная поддержка русского языка и бразильского португальского — в ближайшие недели список локализаций расширят.

Среди прочих новинок — до пяти пресетов для аватаров, серпы для быстрого сбора урожая, улучшенная система лазания с боковыми шагами и переработанное распространение огня. В творческом режиме стал доступен «гоблинский огнемёт». Разработчики также добавили косметические предметы, новые блоки и внесли множество правок баланса, интерфейса и звука.