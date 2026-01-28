ЧАТ ИГРЫ
Hytale 13.01.2026
Адвенчура, Ролевая, Фэнтези, Песочница
7.1 150 оценок

Hytale преодолела отметку в 10 млн загрузок модов на CurseForge

IKarasik IKarasik

Hytale стремительно набирает обороты после выхода в ранний доступ. Всего за две недели игроки скачали более 10 миллионов модификаций через платформу CurseForge, что позволило игре войти в число самых быстрорастущих мод-сообществ сервиса.

По текущим данным, над модами для Hytale уже работают свыше 2 тысяч авторов, которые опубликовали более 3 тысяч модификаций — от новых механик и миров до масштабных пользовательских экспериментов. CurseForge выступает официальной платформой для моддинга Hytale с момента релиза, что упростило авторам распространение и монетизацию контента.

Генеральный директор Hypixel Studios Саймон Коллинс-Лафламм отметил, что успех раннего доступа стал возможен благодаря активному сообществу и партнёрам, подчеркнув символичность пути Hytale — от мода к полноценной игре. В CurseForge и Overwolf также заявили, что подобные проекты доказывают ценность пользовательского контента и открывают авторам реальные возможности для роста и заработка.

Интерес к Hytale заметен и за пределами моддинга: студия ранее сообщала о высоком онлайне на старте, а предзаказы, по словам разработчиков, уже обеспечили финансирование проекта на ближайшие два года.

