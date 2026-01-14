Hytale уже получила два рабочих русификатора: один из них переводит даже внутриигровые ассеты

Не успела амбициозная песочница Hytale выйти в ранний доступ, как русскоязычное сообщество уже решило одну из главных проблем релиза — отсутствие локализации. Энтузиасты сработали молниеносно: спустя всего сутки после запуска серверов, игрокам доступны сразу два варианта перевода, созданных с помощью нейросетей. Теперь погрузиться в изучение процедурно-генерируемых миров стало намного комфортнее.

скриншот от d1ret

На данный момент в нашем файловом архиве доступны две версии русификатора, каждая со своими особенностями установки и функционалом:

Русификатор текста от EgCh1:

Базовая версия для тех, кто хочет быстро начать понимать интерфейс и меню. Автор заменил стандартный шрифт главного меню, чтобы избежать появления знаков вопроса («???») вместо кириллицы. Это легкое решение для тех, кому важен быстрый старт.

Скачать этот вариант можно по ссылке выше.

Продвинутый перевод с ассетами от d1ret:

Более комплексная работа. Автор не только адаптировал оригинальный шрифт игры под кириллицу, но и взялся за перевод внутриигровых ассетов (предметов, описаний). Также модификация исправляет некорректное отображение клавиши взаимодействия при игре на русской раскладке клавиатуры.

Важно: установка требует внимательности — пользователю необходимо распаковать архив Assets.zip в корневой папке игры и заменить файлы.

Скачать расширенную версию можно выше.

Оба перевода выполнены с использованием ИИ, поэтому игрокам стоит быть готовыми к возможным неточностям или контекстным ошибкам. Однако это отличная временная мера до выхода официальной локализации или полноценного литературного перевода от фанатов.

Стоит отметить, что активность моддеров вокруг игры просто феноменальная. Ранее мы писали, как фанаты Hytale в день релиза настрочили сотни модификаций на любой вкус и цвет.

Файлы уже доступны для загрузки в нашем разделе. Внимательно читайте инструкции по установке внутри страниц модов, чтобы избежать технических проблем.