Hytale вышла в раннем доступе - спустя отмену, перезапуск и всего два месяца подготовки

Sandbox-игра Hytale официально стала доступна в раннем доступе. Разработчики выпустили проект без переносов, как и обещали после того, как в ноябре вернули себе права на игру и заново собрали студию.

Авторы сразу предупреждают: это «честный» ранний доступ. В игре пока много недоработок, отсутствуют ключевые режимы и возможны технические проблемы, особенно в первую неделю из-за высокого наплыва игроков. Тем не менее, команда решила не откладывать релиз и передать проект в руки сообщества, чтобы развивать его вместе с игроками.

Сейчас в Hytale доступны режимы Exploration и Creative, полноценный мультиплеер, а также развитая поддержка модов — с инструментами и интеграцией CurseForge уже на старте. Игроки могут исследовать процедурно генерируемый мир, строить, крафтить, сражаться, заниматься фермерством и тестировать экспериментальные системы вроде временных миров-фрагментов Orbis.

При этом в игре пока нет сюжетного Adventure Mode, официальных мини-игр, социальных функций и финальной версии мира Orbis — всё это появится позже.

Разработчики отмечают, что всего за восемь недель им удалось оживить старую сборку, починить базовые системы и подготовить проект к запуску. В ближайшие месяцы Hytale будет получать частые обновления, а дальнейшее развитие во многом будет зависеть от отзывов игроков.

Hytale уже доступна в раннем доступе, стартовая версия продаётся за $19,99.