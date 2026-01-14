Hytale взломали почти мгновенно: игра появилась на торрентах через три часа после старта раннего доступа

Песочница Hytale, вдохновлённая Minecraft, утекла на торренты всего через три часа после официального релиза. Игра вышла в раннем доступе 13 января 2026 года, однако практически сразу оказалась в свободном распространении, что стало неприятным сюрпризом для разработчиков.

Стоимость стандартного издания Hytale составляет 25 долларов. Предзаказы на проект были открыты ещё 13 декабря 2025 года, и ранний доступ должен был стать важным этапом поддержки дальнейшей разработки.

Действие Hytale разворачивается в мире Орбис, застывшем в средневековой эпохе. Игрокам предлагается исследовать окружение, постепенно раскрывая фрагменты истории. В текущей версии доступна сюжетная кампания, Exploration Mode, блочное строительство, RPG-сражения и процедурно генерируемый мир из кубических блоков различной формы.