Hytale 13.01.2026
Адвенчура, Ролевая, Фэнтези, Песочница
6.6 52 оценки

Hytale взломали почти мгновенно: игра появилась на торрентах через три часа после старта раннего доступа

butcher69 butcher69

Песочница Hytale, вдохновлённая Minecraft, утекла на торренты всего через три часа после официального релиза. Игра вышла в раннем доступе 13 января 2026 года, однако практически сразу оказалась в свободном распространении, что стало неприятным сюрпризом для разработчиков.

У Minecraft наконец-то появился серьезный конкурент? Hytale собрала более 2,8 миллиона игроков после релиза

Стоимость стандартного издания Hytale составляет 25 долларов. Предзаказы на проект были открыты ещё 13 декабря 2025 года, и ранний доступ должен был стать важным этапом поддержки дальнейшей разработки.

Действие Hytale разворачивается в мире Орбис, застывшем в средневековой эпохе. Игрокам предлагается исследовать окружение, постепенно раскрывая фрагменты истории. В текущей версии доступна сюжетная кампания, Exploration Mode, блочное строительство, RPG-сражения и процедурно генерируемый мир из кубических блоков различной формы.

9
3
Комментарии:  3
yariko ookami
Не понимаю, что это они так волнуются. Любителям кубизма пойдет. У меня даже на эмуляторе PS2 картинка круче.

3
m1msai

я конечно не уверен что он переплюнет майн. но игра прикольная)

1
-zotik-

чё за копатель онлайн?))