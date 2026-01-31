Игроки обвинили Hytale в передаче занятых никнеймов стримерам - студия начала проверку

В сообществе песочницы Hytale разгорелся спор из-за никнеймов: несколько игроков заявили, что их уникальные имена аккаунтов были изъяты и переданы стримерам и контент-мейкерам. Ситуация вызвала волну недовольства в соцсетях, после чего разработчики пообещали разобраться.

По сообщениям игроков, сотрудники поддержки могли идти навстречу популярным авторам и менять им никнеймы на уже занятые. Пользователь Reddit под ником Mutated-Nut собрал несколько примеров. В одном случае ютубер The_Horizon рассказал, что изначально занял имя The_Horizon, а позже получил желаемый ник Horizon, который ранее принадлежал другому игроку. В другом случае автор MashClash публично поблагодарил поддержку за получение ника Mash, совпадающего с названием его канала.

Некоторые пострадавшие утверждают, что после изъятия их имен они получали случайные ники вроде CoralShield434, что и стало причиной возмущения.

Основатель Hypixel Studios Саймон Коллинз-Лафламм оперативно отреагировал на ситуацию. Он заявил, что стримеры и ютуберы не имеют права забирать уже занятые никнеймы. По его словам, если кто-то хочет получить занятое имя, текущему владельцу может прийти запрос, но он вправе отказаться или проигнорировать его. Принудительная смена ника допускается только при нарушении правил сервиса (например, из-за оскорблений).

Коллинз-Лафламм пообещал лично изучить произошедшее. Тем временем упомянутые ютуберы заявили, что готовы вернуть спорные никнеймы. MashClash уже сообщил, что передал имя прежнему владельцу и уладил вопрос без конфликта.