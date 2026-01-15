"Как Minecraft, только лучше?": Блогеры и игроки остались довольны Hytale, несмотря на статус раннего доступа

Сколько раз за последнее десятилетие мы слышали громкую фразу «убийца Майнкрафта»? Кажется, каждый второй воксельный проект пытался сбросить короля жанра с трона, но чаще всего безуспешно. Однако в этот раз скептицизм сменился неподдельным интересом. Долгожданная песочница Hytale наконец-то добралась до релиза, и, судя по первой реакции интернета и инфлюенсеров, годы ожиданий и производственных трудностей прошли не зря.

Стриминговые платформы буквально заполонили трансляции по новой игре. Известные контент-мейкеры России и СНГ-сегмента, такие как Кирилл Пятерка и Ваня Дипинс, одними из первых поделились впечатлениями. Дипинс, например, сравнил игру с "консольным Майнкрафтом с установленными модами на реализм", но особенно выделил геймплейные отличия:

В целом интересненько пока. Боевка прикольная, нестандартная, очень сильно отличается от Minecraft. Прям другая механика.

— отметил стример во время эфира.

Обычные игроки в социальных сетях также настроены позитивно. Пользователи хвалят проект за более глубокую RPG-составляющую и живой мир, который не чувствуется пустым сразу после спавна. «Наконец-то в кубической игре есть смысл исследовать данжи, а не просто копать вниз», — пишут геймеры в комментариях. Многие отмечают отличную оптимизацию на старте и потенциал для творчества, хотя и признают, что местами игре не хватает полировки.

Хайп вокруг запуска подтверждается сухими цифрами: в день релиза за приключениями в Hytale на Twitch следило более 400 тысяч зрителей, а пиковый онлайн игроков, по данным источников, приблизился к феноменальной отметке в 3 миллиона человек.

Успех игры выглядит особенно впечатляюще и даже иронично на фоне сложной истории её создания. Совсем недавно мы рассказывали о том, как компания Riot Games, которая стояла за отменой Hytale, поздравила разработчиков с запуском.

Впрочем, не стоит забывать, что текущая версия Hytale — это все еще ранний доступ. Фундамент заложен крепкий, а кредит доверия у аудитории огромен, но долгосрочный успех «песочницы» теперь зависит исключительно от того, как часто разработчики из Hypixel Studios будут радовать фанатов содержательными обновлениями и новым контентом.