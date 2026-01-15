ЧАТ ИГРЫ
Hytale 13.01.2026
Адвенчура, Ролевая, Фэнтези, Песочница
6.7 65 оценок

"Как Minecraft, только лучше?": Блогеры и игроки остались довольны Hytale, несмотря на статус раннего доступа

Gutsz Gutsz

Сколько раз за последнее десятилетие мы слышали громкую фразу «убийца Майнкрафта»? Кажется, каждый второй воксельный проект пытался сбросить короля жанра с трона, но чаще всего безуспешно. Однако в этот раз скептицизм сменился неподдельным интересом. Долгожданная песочница Hytale наконец-то добралась до релиза, и, судя по первой реакции интернета и инфлюенсеров, годы ожиданий и производственных трудностей прошли не зря.

Стриминговые платформы буквально заполонили трансляции по новой игре. Известные контент-мейкеры России и СНГ-сегмента, такие как Кирилл Пятерка и Ваня Дипинс, одними из первых поделились впечатлениями. Дипинс, например, сравнил игру с "консольным Майнкрафтом с установленными модами на реализм", но особенно выделил геймплейные отличия:

В целом интересненько пока. Боевка прикольная, нестандартная, очень сильно отличается от Minecraft. Прям другая механика.

— отметил стример во время эфира.

Обычные игроки в социальных сетях также настроены позитивно. Пользователи хвалят проект за более глубокую RPG-составляющую и живой мир, который не чувствуется пустым сразу после спавна. «Наконец-то в кубической игре есть смысл исследовать данжи, а не просто копать вниз», — пишут геймеры в комментариях. Многие отмечают отличную оптимизацию на старте и потенциал для творчества, хотя и признают, что местами игре не хватает полировки.

Хайп вокруг запуска подтверждается сухими цифрами: в день релиза за приключениями в Hytale на Twitch следило более 400 тысяч зрителей, а пиковый онлайн игроков, по данным источников, приблизился к феноменальной отметке в 3 миллиона человек.

Успех игры выглядит особенно впечатляюще и даже иронично на фоне сложной истории её создания. Совсем недавно мы рассказывали о том, как компания Riot Games, которая стояла за отменой Hytale, поздравила разработчиков с запуском.

Компания Riot Games, которая стояла за отменой Hytale, поздравила разработчиков с успешным запуском

Впрочем, не стоит забывать, что текущая версия Hytale — это все еще ранний доступ. Фундамент заложен крепкий, а кредит доверия у аудитории огромен, но долгосрочный успех «песочницы» теперь зависит исключительно от того, как часто разработчики из Hypixel Studios будут радовать фанатов содержательными обновлениями и новым контентом.

6
пекабир

игра и правда кайфовая. многие вещи гораздо приятней, чем в майне без модов

2
Беккер5443

Это ща да, раньше майн популярен был.

2
Валентин Добров

Согласен, классная игрушка.Графика, музыка, идет плавненько.Поиграть, расслабиться, самое оно

2
Беккер5443

Как и майн так же, не чего нового.

2
Беккер5443

Не как майн, а Minecraft 2 .

2
borsic

Русский еще добавят и будет получше