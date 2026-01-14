Компания Riot Games, которая стояла за отменой Hytale, поздравила разработчиков с успешным запуском

Индустрия видеоигр полна иронии, но случай с долгожданной песочницей Hytale претендует на звание самой курьезной истории 2026 года. Казалось бы, еще в прошлом году проект хоронили в корпоративных отчетах как «бесперспективный долгострой», а сегодня те, кто подписал ему смертный приговор, вынуждены публично аплодировать его феноменальному воскрешению.
Недавний релиз Hytale в раннем доступе обернулся настоящим триумфом. Как мы уже сообщали, игра моментально собрала более 2,8 миллиона игроков и ворвалась в топы Twitch, доказав, что спрос на качественного конкурента Minecraft огромен. И на фоне этого праздника жизни в социальной сети X (Twitter) появилось неожиданное сообщение от Riot Games.
Издатель, который в июне 2025 года отменил разработку игры, распустил студию Hypixel и посчитал проект «слишком амбициозным и несоответствующим стандартам качества», опубликовал короткий твит: «Поздравляем с ранним доступом» со смайликом кулачка.
Разработчики из возрожденной Hypixel Studios (во главе с Саймоном Коллинз-Лафламмом, который выкупил права на игру обратно в ноябре) ответили дипломатично:
Спасибо, что помогли вернуть Hytale домой.
Однако фанаты юмора не оценили. В комментариях пользователи отметили, что игра существует вопреки, а не благодаря Riot, и сравнили благодарность разработчиков со стокгольмским синдромом.
Остается лишь гадать, какие чувства сейчас испытывает руководство Riot Games. Компания могла бы иметь в своем портфолио один из крупнейших независимых хитов последних лет и успешно выйти за рамки вселенной League of Legends как мощный издатель сторонних проектов. Но вместо этого они "подарили" золотую жилу обратно создателям, признав свою недальновидность по цене твита с поздравлением.
Игра хайпнет и снова выкупит ))
Ещё одно подтверждение того, что связываться с барыгами-издателями в наше время опасно - или загадят игру расово-гейдерно правильной блевотной повесткой, или порежут функционал и начнут пилить дополнения, или вовсе отберут финансирование и пустят по миру.
Посмотрим, как игра будет продаваться, но в целом - хороших законченных песочниц никогда много не бывает, так что и эта лишней не будет.
Не выкупили иронии
Вчера заходил на Твитч, чтобы посмотреть о чем речь. И первый же стример с большой аудиторией через несколько минут начал говорить, как-то скучно и уныло в игре) Вот это реклама)
Ну пусть зайдет на обычный сервер Майна и покажет, как там развлекаться нужно)
вот бы Hytale по итогу превратилась в 3д Террарию у которой огромное количества контента.
Рито гамез как всегда.