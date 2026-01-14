Компания Riot Games, которая стояла за отменой Hytale, поздравила разработчиков с успешным запуском

Индустрия видеоигр полна иронии, но случай с долгожданной песочницей Hytale претендует на звание самой курьезной истории 2026 года. Казалось бы, еще в прошлом году проект хоронили в корпоративных отчетах как «бесперспективный долгострой», а сегодня те, кто подписал ему смертный приговор, вынуждены публично аплодировать его феноменальному воскрешению.

Недавний релиз Hytale в раннем доступе обернулся настоящим триумфом. Как мы уже сообщали, игра моментально собрала более 2,8 миллиона игроков и ворвалась в топы Twitch, доказав, что спрос на качественного конкурента Minecraft огромен. И на фоне этого праздника жизни в социальной сети X (Twitter) появилось неожиданное сообщение от Riot Games.

Издатель, который в июне 2025 года отменил разработку игры, распустил студию Hypixel и посчитал проект «слишком амбициозным и несоответствующим стандартам качества», опубликовал короткий твит: «Поздравляем с ранним доступом» со смайликом кулачка.

Разработчики из возрожденной Hypixel Studios (во главе с Саймоном Коллинз-Лафламмом, который выкупил права на игру обратно в ноябре) ответили дипломатично:

Спасибо, что помогли вернуть Hytale домой.

Однако фанаты юмора не оценили. В комментариях пользователи отметили, что игра существует вопреки, а не благодаря Riot, и сравнили благодарность разработчиков со стокгольмским синдромом.

Остается лишь гадать, какие чувства сейчас испытывает руководство Riot Games. Компания могла бы иметь в своем портфолио один из крупнейших независимых хитов последних лет и успешно выйти за рамки вселенной League of Legends как мощный издатель сторонних проектов. Но вместо этого они "подарили" золотую жилу обратно создателям, признав свою недальновидность по цене твита с поздравлением.