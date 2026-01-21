Мифрил в Hytale станет испытанием: разработчики готовят необычную добычу редкой руды

Ранний доступ Hytale уже предлагает увлекательный игровой процесс, однако, как отмечает PC Gamer, в нём всё ещё заметны пробелы. Главный из них — слишком линейная система прогрессии, завязанная на последовательном поиске руд в разных зонах: от меди и железа до кобальта и адамантита. Формально вершиной этой цепочки считается мифрил, но на практике он пока недоступен, несмотря на то что фигурирует в рецептах внутри игры.

Хорошая новость заключается в том, что мифрил не станет обычным ресурсом «для галочки». Основатель Hypixel Studios Саймон Коллинз-Лафлам подтвердил, что у команды есть особые идеи по его внедрению. По его словам, добыча мифрила будет заметно сложнее, чем у других руд, и, вероятно, связана с ещё не выпущенной пятой зоной.

Подробностей разработчики пока не раскрывают, но это лишь подчёркивает масштаб задач, стоящих перед студией. Коллинз-Лафлам вернулся к активному управлению проектом всего два месяца назад и за короткий срок подготовил билд для раннего доступа. При этом обновления выходят регулярно: недавно, например, добавили возможность скрывать броню по просьбам сообщества.