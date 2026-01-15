Моддерам Hytale понадобилось менее 24 часов, чтобы найти способ перенести ваши любимые творения из Minecraft

Сообщество Hytale в очередной раз доказало, насколько быстро оно способно адаптироваться к новой игре. Моддерам понадобилось менее 24 часов после релиза, чтобы найти способ переносить постройки из Minecraft в мир Hytale. То, что ещё недавно казалось сложной технической задачей, уже превратилось в рабочий инструмент для энтузиастов.

После того как Hytale была фактически спасена и выпущена в раннем доступе усилиями Hypixel Studios, игроки мгновенно взялись за эксперименты. Среди первых результатов — инструменты, способные конвертировать схематические файлы Minecraft в формат, понятный редактору Hytale. Пусть это пока не решение уровня «скопировал и вставил», но процесс уже выглядит заметно проще, чем можно было ожидать.

Одним из таких инструментов стал Hytale Converter — веб-сервис, созданный участниками сообщества, включая пользователя Celestale. Он позволяет загрузить schematic или litematic-файл из Minecraft и преобразовать его в префаб для Hytale. После этого файл достаточно поместить в папку Prefab, и постройка появится в редакторе игры. Дом, крепость или целый город буквально воссоздаются на глазах, пусть и с некоторыми оговорками. Выше по ссылке доступна полная инструкция.

Из-за различий в наборах блоков идеальной копии ожидать не стоит: возможны небольшие геометрические неточности и замены материалов. Однако общая форма и планировка сохраняются довольно точно.

Альтернативный подход предлагает ютубер ThirtyVirus с модом SchematicImporter. Он требует больше ручной настройки, но взамен даёт гибкость — от тестовой «красной» вставки до выбора конкретных замен блоков Minecraft на аналоги из Hytale.

Очевидно, что это лишь начало. Со временем инструменты станут быстрее и точнее, но уже сейчас игроки могут перенести любимые творения из Minecraft в новый блочный мир. Для одних это шанс сохранить лучшие работы прошлых лет, для других — отправная точка для совершенно новых приключений в Hytale.