Моды без "ценников": автор Hytale ищет баланс между свободой игроков и заработком создателей

«Песочница» Hytale вновь оказалась в центре обсуждений — на этот раз из-за подхода к модам. Руководитель проекта Саймон Коллинз-Лафламм открыто высказался о спорной теме монетизации пользовательского контента и предложил, пожалуй, одну из самых осторожных и здравых моделей в индустрии.

По его словам, команда Hypixel Studios не хочет превращать браузер модов в «торговый центр», где каждое действие сопровождается ценником. На старте все моды планируется сделать бесплатными для установки — без платных барьеров и давления на игрока. И это решение выглядит не просто идеалистичным, а стратегически верным: именно доступность когда-то сделала экосистему Minecraft настолько живой и разнообразной.

Коллинз-Лафламм при этом не отрицает очевидного: моддеры должны зарабатывать. Но он предлагает иной подход — поддержка по желанию, а не обязательная плата за вход. В качестве примера рассматривается система, напоминающая Patreon: базовый контент остаётся бесплатным, а фанаты могут платить за ранние версии или дополнительные бонусы. Это компромисс, который уже доказал свою жизнеспособность в других творческих индустриях.

Особенно важной выглядит его позиция по поводу геймдизайна: разработчики не хотят оставлять «дыры» в игре, которые моддеры будут заполнять за деньги. Такой сценарий уже вызывал критику в других проектах, где платные моды фактически становились обязательными. Здесь же команда пытается избежать конфликта интересов между базовой игрой и пользовательским контентом.

На фоне неудачных экспериментов с платными модами в прошлом — достаточно вспомнить скандалы вокруг Steam Workshop — подход Hytale выглядит аккуратным и даже осторожно прогрессивным. Он делает ставку на доверие и долгосрочное развитие, а не на быстрый заработок.

Пока это лишь направление, а не финальная модель. Но уже сейчас видно: Hypixel Studios пытается выстроить экосистему, где моддинг остаётся творчеством, а не витриной с ценниками. И если им удастся удержать этот баланс, Hytale может стать редким примером игры, где интересы игроков и авторов действительно совпадают.