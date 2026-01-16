Моды захватывают Hytale: миллион загрузок всего за 48 часов

Сообщество Hytale с первых дней показало впечатляющую активность. Всего за два дня после выхода песочницы в раннем доступе игроки скачали более одного миллиона модов — и это только на платформе CurseForge. По данным площадки, энтузиасты уже успели создать 538 пользовательских модификаций.

Игрокам доступен широкий спектр контента — от мрачных сюжетных приключений до весьма неожиданных экспериментов. Самое интересное вы можете увидеть прямо в нашем файловом архиве игры.

Ранний доступ Hytale стартовал 13 января на PC. В Steam игра пока не представлена, а команда сосредоточена на исправлении выявленных технических проблем и дальнейшей доработке проекта.