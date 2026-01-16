ЧАТ ИГРЫ
Hytale 13.01.2026
Адвенчура, Ролевая, Фэнтези, Песочница
6.9 82 оценки

Моды захватывают Hytale: миллион загрузок всего за 48 часов

butcher69 butcher69

Сообщество Hytale с первых дней показало впечатляющую активность. Всего за два дня после выхода песочницы в раннем доступе игроки скачали более одного миллиона модов — и это только на платформе CurseForge. По данным площадки, энтузиасты уже успели создать 538 пользовательских модификаций.

Игрокам доступен широкий спектр контента — от мрачных сюжетных приключений до весьма неожиданных экспериментов. Самое интересное вы можете увидеть прямо в нашем файловом архиве игры.

Hytale "Русификатор текста на базе ИИ с сохранением оригинального шрифта + Перевод ассетов" [v 1.4] {d1ret}

Ранний доступ Hytale стартовал 13 января на PC. В Steam игра пока не представлена, а команда сосредоточена на исправлении выявленных технических проблем и дальнейшей доработке проекта.

Комментарии:  2
Egik81

После выхода бетки и альфы за деньги уже млн. загрузок дополнений. Хвалится этим что для бетки или альфы которую выдают за игру такое кол-во доработок. Потдверждает что игры нет на самом деле.

Олег Шандер

Майнкрафт тоже не сразу стал таким каким он есть сейчас. Так что всему своё время

