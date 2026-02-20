Новые инструменты для моддеров и правки баланса: Hytale готовится к следующему крупному патчу

Студия Hypixel Studios объявила о подготовке нового обновления для Hytale спустя всего два дня после выхода предыдущего крупного патча. Глава команды Саймон Коллинз-Лафламм рассказал о первых изменениях, уже доступных на тестовом сервере.

В числе ближайших нововведений — перенос интерфейса управления модификациями в отдельную вкладку и расширение инструментов для моддеров. Также переименованы некоторые косметические предметы, переработаны отдельные виды оружия и механика взаимодействия с рыболовными ловушками. Разработчики провели балансировку: например, снижена скорость передвижения лосей.

Обновлены анимации элементальных големов и улучшено позиционирование источников звука, что поможет точнее ориентироваться в мире. В планах — отображение редкости предметов на верстаке, корректировки процедурной генерации и исправление множества ошибок. Ранее игра получила систему приручения животных, маркеры на карте и поддержку русского языка.