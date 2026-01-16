Новый Херобрин уже здесь: сообщество Hytale создаёт собственную городскую легенду

Одним из главных мифов в истории Minecraft долгие годы оставался Херобрин — белоглазая фигура, якобы скрывающаяся в тумане процедурно сгенерированных миров. Эта крипипаста зародилась на 4chan более 16 лет назад и быстро обросла «доказательствами»: размытыми скриншотами, рассказами очевидцев и даже слухами о ритуалах призыва. Mojang подогревала интерес, регулярно шутя в патчноутах, что Херобрин «удалён», а низкая дальность прорисовки в ранних версиях делала историю по-настоящему жуткой для целого поколения игроков.

Теперь, когда Hytale вышла в ранний доступ и всё чаще называется духовным наследником Minecraft, сообщество не стало терять время и начало создавать собственную легенду. Пользователь FrMinecraft опубликовал скриншот, почти покадрово воссоздающий культовое изображение Херобрина: безымянный персонаж с пугающе белыми глазами стоит на холме и молча наблюдает за миром. Пейзаж, деревья и даже курица воспроизведены в масштабе 1:1, что делает отсылку максимально узнаваемой.

Новую сущность в шутку уже окрестили «Херобрином Hytale», а по аналогии с прошлым мифом ему приписывают родство с ведущим разработчиком проекта. Конечно, сегодня куда сложнее всерьёз напугать интернет-аудиторию, да и эффект неожиданности уже не тот. Но сам факт появления подобной легенды говорит о многом: Hytale уверенно идёт по стопам Minecraft, наследуя не только геймплейные идеи, но и культурный багаж.

Возможно, этот новый миф не станет таким же культовым, но приятно видеть, как старая игровая магия получает вторую жизнь. А кто знает — вдруг именно он однажды напугает новое поколение игроков, впервые отправляющихся в песочницу.