"Она еще не готова": стример Shroud не хочет играть в Hytale, несмотря на популярность игры на Twitch

Популярный стример и бывший профессиональный игрок в Counter-Strike Майк «Shroud» Гжесек заявил, что не будет играть в Hytale как минимум два года, назвав раннюю версию игры «неиграбельной».
Hytale, разработанная студией Hypxel и перенявшаяся Riot Games, была впервые анонсирована еще в 2015 году и пережила множество задержек и даже отмену. Игра вышла в раннем доступе 14 января 2026 года и сразу же стала одной из самых просматриваемых на Twitch. Несмотря на это, Shroud решил воздержаться от игры на старте.
На вопрос фаната о том, собирается ли он играть в Hytale, стример ответил: «Черт, нет. Может быть, через два года. У игры есть классная основа, но сейчас она ни в коем случае не готова для игры».
Причина отказа очевидна: Hytale находится на раннем этапе доступа, что означает множество ошибок и сбоев, с которыми уже столкнулись первые игроки. Для стимулирования тестирования разработчики предложили более 25 000 долларов вознаграждения за обнаружение серьёзных багов и уязвимостей.
Таким образом, даже несмотря на взрывную популярность и интерес сообщества, Shroud предпочитает дождаться более стабильной версии Hytale, прежде чем погружаться в приключения в её фэнтезийном мире.
