Оригинальный разработчик Hytale хочет вернуть права на игру и запустить альфу с урезанным контентом

Бывший разработчик Hytale, Симон Коллинс-Лафламм (Simon Collins-Laflamme), заявил о готовности вернуть права на игру и выпустить её в альфа-версии, даже если часть контента придётся вырезать. Об этом он рассказал в развернутом посте в X (ранее Twitter), сообщает GamesRadar+.

После недавних увольнений в студии Hypixel Studios и отмены Hytale многие фанаты оказались в недоумении. Один из бывших сотрудников отметил, что Riot Games, владеющая Hypixel, не была причиной отмены — все проблемы возникли внутри самой команды.

Теперь Симон, один из создателей оригинального Hypixel-сервера, хочет вернуть себе права на Hytale. По его словам, отмена проекта может оказаться "благословением под видом проклятия", которое поможет избавиться от перфекционизма и просто начать работу над запуском.

Коллинс-Лафламм признаёт, что если он вернёт IP, запуск игры в альфе будет урезанным: возможно, начнут только с творческого режима, без полноценной сюжетной кампании или мини-игр. Однако это даст возможность привлечь финансирование и подключить сообщество к развитию, в том числе через открытый исходный код.

Он также подчеркнул, что возрождение Hytale — это многолетний проект, который потребует месяцев технической оценки, разработки дорожной карты и найма новой команды. Но при поддержке сообщества, уверен Симон, игра всё же сможет увидеть свет — пусть и не сразу в том виде, каким задумывалась изначально.