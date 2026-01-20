Основатель Hypixel заявил, что не жалеет о спасении Hytale после успешного запуска в раннем доступе

Создатель Hypixel Studios Саймон Коллинз-Лафламм подвёл первые итоги выхода Hytale в раннем доступе и назвал решение вернуть и спасти проект самым сложным, но одновременно самым оправданным шагом в своей жизни. По его словам, уже через неделю после релиза стало ясно, что риск себя полностью оправдал.

Hytale прошла крайне непростой путь. Игра была анонсирована ещё в 2018 году и мгновенно привлекла внимание — дебютный трейлер собрал десятки миллионов просмотров. Проект позиционировался как эволюция идей Minecraft с упором на RPG-элементы, процедурный мир и мощные инструменты для творчества. Дополнительное доверие вызывал и опыт команды, стоявшей за популярнейшим сервером Hypixel, а позже студию полностью приобрела Riot Games.

Однако разработка зашла в тупик. В 2025 году работы над игрой были остановлены, а Hypixel Studios начали сворачивать деятельность. Тогда многие посчитали Hytale окончательно отменённой. Ситуация изменилась в конце года, когда Riot продала права на проект обратно Коллинз-Лафламму, позволив ему перезапустить разработку в новом формате.

Разработчик ранее открыто признавался, что состояние игры было критическим: ключевые системы — от камеры и боёвки до крафта и звука — практически не работали. Тем не менее за считаные недели команде удалось привести Hytale в играбельный вид и подготовить её к запуску в раннем доступе. Более того, ещё до релиза проект смог обеспечить финансирование как минимум на два года дальнейшей разработки.

Теперь Коллинз-Лафламм говорит, что ни о чём не жалеет. Он поблагодарил игроков за поддержку и отметил, что обновления уже на подходе — второй крупный апдейт выйдет в ближайшие дни. Разработка Hytale продолжается, и команда намерена активно развивать игру, постепенно возвращая доверие сообщества и реализуя изначальные амбиции проекта.