Первое крупное обновление Hytale уже доступно: динозавры, новые NPC и прочие улучшения геймплея

Студия Hypixel выпустила первое обновление Hytale, которое приносит массу нововведений, исправлений и улучшений, повышающих качество игры. Основной упор сделан на расширение мира, добавление новых существ и оптимизацию механик.
Игроки теперь смогут встретить динозавров и других NPC в подземных джунглях. Для их появления потребуется сгенерировать новые неисследованные области. Улучшена атмосфера канализации Опустошенных земель и подземных вулканов, исправлены текстуры и интерьер деревень Ферана.
Существенные изменения коснулись NPC: добавлена сопротивляемость отталкиванию, огнеустойчивость для существ, связанных с огнем, а боевое поведение Кристального земного голема стало более агрессивным. Исправлены взаимодействия с домашним скотом, осторожные хищники теперь атакуют только при угрозе игроку, а таблицы добычи для квибеков и трорков обновлены.
Ремесло и фермерство также получили улучшения: рюкзаки легче создавать, обработка кожи ускорена, верстаки могут извлекать материалы на большем расстоянии, а приготовление фруктов и овощей даёт дополнительные бонусы. Обновлена система семян, древесные бревна теперь отображают тип древесины, а блок дровосека стал декоративным.
Геймплейные и визуальные улучшения включают новые звуки, эффекты частиц для руды и пищи, корректировку аудиосопровождения животных и NPC, а также переработку эффектов зелий здоровья. Настройка персонажей расширена новыми типами глаз, причесок и цветов волос.
Системные улучшения затронули пользовательский интерфейс, производительность и сетевой код: исправлены ошибки телепортации, команд, локализации, а также взаимодействия с блоками и сельскохозяйственными объектами.
Обновление 1 Hytale уже доступно и призвано сделать мир игры более живым, а приключения — увлекательными и разнообразными. Разработчики обещают продолжать выпускать исправления и новые функции, чтобы поддерживать динамику и качество игры на высоком уровне.
уговорили, скачаю и посмотрю что да как, а то игру ждали уже минимум 7 лет, но чёт когда она вышла, то все резко полили её грязью
Ну как игра то хоть? или такое себе
"Демку" можешь скачать, что толку от юзеров пг? Они в игры не играют, лишь автопортреты кидают.
Пока слабее чем рпг сборки майна, так как реализован не весь контент и генерация точек интереса слабая, непонятный урон оружия, от чего к чему. Неудобная починка.
Вспоминаем Арк и понимаем насколько "инди" индустрия впереди "крупных" ребят в понимании поддержки игры...