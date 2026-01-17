Первое крупное обновление Hytale уже доступно: динозавры, новые NPC и прочие улучшения геймплея

Студия Hypixel выпустила первое обновление Hytale, которое приносит массу нововведений, исправлений и улучшений, повышающих качество игры. Основной упор сделан на расширение мира, добавление новых существ и оптимизацию механик.

Игроки теперь смогут встретить динозавров и других NPC в подземных джунглях. Для их появления потребуется сгенерировать новые неисследованные области. Улучшена атмосфера канализации Опустошенных земель и подземных вулканов, исправлены текстуры и интерьер деревень Ферана.

Существенные изменения коснулись NPC: добавлена сопротивляемость отталкиванию, огнеустойчивость для существ, связанных с огнем, а боевое поведение Кристального земного голема стало более агрессивным. Исправлены взаимодействия с домашним скотом, осторожные хищники теперь атакуют только при угрозе игроку, а таблицы добычи для квибеков и трорков обновлены.

Ремесло и фермерство также получили улучшения: рюкзаки легче создавать, обработка кожи ускорена, верстаки могут извлекать материалы на большем расстоянии, а приготовление фруктов и овощей даёт дополнительные бонусы. Обновлена система семян, древесные бревна теперь отображают тип древесины, а блок дровосека стал декоративным.

Геймплейные и визуальные улучшения включают новые звуки, эффекты частиц для руды и пищи, корректировку аудиосопровождения животных и NPC, а также переработку эффектов зелий здоровья. Настройка персонажей расширена новыми типами глаз, причесок и цветов волос.

Системные улучшения затронули пользовательский интерфейс, производительность и сетевой код: исправлены ошибки телепортации, команд, локализации, а также взаимодействия с блоками и сельскохозяйственными объектами.

Обновление 1 Hytale уже доступно и призвано сделать мир игры более живым, а приключения — увлекательными и разнообразными. Разработчики обещают продолжать выпускать исправления и новые функции, чтобы поддерживать динамику и качество игры на высоком уровне.