Первые моды намеренно ухудшают графику Hytale и превращают ее в Minecraft

С релизом первой версии Hytale разработчики предоставили сообществу обширный инструментарий для создания модификаций. Игроки моментально воспользовались свободой творчества, однако один из первых громких проектов использует возможности движка весьма нестандартным образом. Вместо улучшения визуальной составляющей энтузиасты решили вернуть игру к истокам жанра песочниц.

Пользователь Reddit под ником LucyLavend опубликовал скриншот модификации, которая делает Hytale визуально менее детализированной. Проект заменяет оригинальные текстуры блоков игры на классические ассеты из Minecraft. Это позволяет пользователям наслаждаться геймплеем новинки, оставаясь в привычном кубическом окружении. На первый взгляд работа выглядит убедительно, и представленное изображение легко спутать с оригинальной игрой от Mojang.

Сообщество встретило эту инициативу с большим энтузиазмом. Игроки называют идею блестящей и ироничной, отмечая, что появление подобного мода было лишь вопросом времени. Фанаты уже предлагают развивать концепцию дальше. Например, пользователь SupCass выдвинул идею добавить в игру портал, который переносил бы персонажа в мир с графикой Minecraft, вместо глобальной замены всех текстур.

На данный момент модификация недоступна для скачивания. Автор пообещал загрузить файлы на платформу Curseforge, как только добьется стабильной работы аддона. Пока ведется работа над текстурами, в сети уже появляются другие пользовательские дополнения. В основном они представляют собой новые инструменты и плагины для администрирования серверов, помогающие справляться с наплывом игроков.