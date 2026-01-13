Предзаказы Hytale обеспечили будущее проекта на два года вперёд

До выхода Hytale в раннем доступе остаётся всего несколько часов, а у разработчиков уже есть повод для оптимизма. Руководитель проекта и основатель Hypixel Studios Саймон Коллинз-Лафламм сообщил, что одни только предзаказы полностью покрыли расходы на разработку игры на ближайшие два года.

По его словам, выручка от предзаказов в сочетании с личными инвестициями позволяет студии уверенно смотреть в будущее. Сейчас над Hytale работает команда из примерно 50 человек, и полученного финансирования хватит на зарплаты и дальнейшее развитие проекта без срочного поиска новых источников денег.

Игрокам доступно несколько изданий Hytale — от базовой версии за $20 до более дорогих наборов с косметическими бонусами. Все они дают доступ к игре с первого дня раннего доступа, который стартует 13 января.

Коллинз-Лафламм поблагодарил сообщество за поддержку и отметил, что проект «почти добрался домой» после сложной истории разработки, отмены версии Riot Games и возвращения игры под контроль оригинальных создателей. Ранее он также предупреждал, что на старте Hytale может привлечь более миллиона игроков, из-за чего возможны проблемы с серверами.