Разработчики Hytale готовят судебный иск против клона игры в Nintendo eShop

Студия Hypixel Studios принимает юридические меры против клона своей игры, который появился в магазине Nintendo eShop на прошлой неделе. Песочница с элементами ролевой игры Hytale столкнулась с проектом под названием Hytale: Sandbox RPG. Сходство 2 игр выходит далеко за рамки названия и включает подозрительно похожий художественный стиль и рекламные изображения.

Отвечая на вопрос о возможном нарушении авторских прав, основатель Hypixel Studios Саймон Коллинз-Лафламм подтвердил ситуацию в социальной сети X. Он написал, что этим вопросом занимается юридическая команда. Сообщается, что клон был разработан той же командой, которая создала Coin Pit, которую 1 из игроков точно охарактеризовал как мошенническую подделку Clover Pit.

Поклонники Hytale на платформе Reddit активно обсуждают ситуацию. 1 из пользователей отметил, что это лишь верхушка айсберга в Switch eShop, добавив, что магазин по-прежнему переполнен подделками, несмотря на заявления Nintendo о борьбе с ними. Другой игрок признался, что чуть не купил подделку для своей консоли Switch 2. Он подумал: почему Hytale вышла на Switch раньше, чем в Steam. Игрок также выразил недоумение тем, что компания Nintendo проводит 0 проверок продуктов на своей платформе.

Проект Hytale является не единственной жертвой подобных копий. Многие популярные игры порождают низкокачественные клоны от недобросовестных разработчиков, которые надеются обмануть игроков и заставить их поверить, что их проект является оригиналом. Например, 1 год назад компания The Pokemon Company получила существенную компенсацию за китайскую мобильную игру Pocket Monster: Remake. Данная игра использовала скопированные изображения Пикачу и других известных существ.

Настоящая Hytale в настоящее время доступна в раннем доступе на ПК, и ее можно приобрести только на официальном сайте проекта.