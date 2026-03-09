Разработчики Hytale ищут таланты среди моддеров - лучших авторов могут пригласить в команду

Глава студии Hypixel Studios Саймон Коллинз-Лафламме рассказал, почему команда активно поддерживает модификации для будущей воксельной песочницы Hytale. По его словам, моддеры играют важную роль не только в развитии игры, но и в формировании самой команды разработчиков.

Hypixel недавно объявила конкурс модификаций с призовым фондом из шестизначной суммы. Победителями смогут стать 65 авторов модов. Однако, как подчеркнул Коллинз-Лафламме, цель инициативы не только в поддержке творчества сообщества. Разработчики рассматривают моддеров как потенциальных сотрудников студии.

По словам руководителя, за последние месяцы большинство новых членов команды — а сейчас в ней уже более 70 человек — пришли именно из сообщества. Это люди, чьи проекты разработчики давно знали и уважали. Студия стремится создавать «гибкую и энергичную команду», состоящую из людей, которые сами активно создают контент.

Коллинз-Лафламме отметил, что не каждый удачный мод станет частью игры. Тем не менее, если автор создаёт действительно выдающуюся работу, это может стать началом сотрудничества — от обмена опытом до полноценного приглашения в студию.

По мнению разработчиков, создание игры с глубокой поддержкой модов требует дополнительных усилий на ранних этапах. Однако в долгосрочной перспективе это помогает оставаться на связи с сообществом и получать новые идеи для развития проекта.

Интерес к Hytale уже высок: на платформе CurseForge появились тысячи модификаций. Всё это говорит о том, что после релиза игроки смогут значительно расширять возможности игры и менять её почти до неузнаваемости.