Разработчики Hytale подарит владельцам Cursebreaker Edition по копии игры за каждую главу раннего доступа

Hypixel Studios раскрыла подробности бонуса для владельцев издания Cursebreaker Edition в Hytale. За каждую главу, выпущенную в раннем доступе, такие игроки получат одну дополнительную стандартную копию игры — её можно будет передать друзьям или близким. Если до релиза 1.0 выйдет шесть глав, владельцы издания смогут раздать шесть копий.

Первая глава стартует 12 октября в 10:00 по восточному времени. Ранее разработчики уже рассказывали, что глава посвящена гоблинам: игроков ждут первое сюжетное подземелье с многофазным боссом, реактивные ботинки, буры и экипируемые руны, открывающие активные боевые умения. Кроме того, в игре появится мировое событие «Гоблинский прорыв», гоблинские устройства и новая система рунных способностей.

Помимо этого, авторы напомнили, что Hytale выйдет из раннего доступа только с релизом 1.0, а до тех пор проект будет развиваться поэтапно — глава за главой. Именно на это и рассчитан бонус: чем дольше игроки остаются с игрой, тем больше копий смогут подарить.