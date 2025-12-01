Разработчики Hytale раскрыли системные требования перед запуском раннего доступа в январе 2026 года

Разработчики Hytale официально представили подробные системные требования и результаты внутренних тестов ПК-версии — игра выйдет в ранний доступ уже 13 января 2026 года, и студия решила заранее показать, чего ждать игрокам и контент-криэйторам.
Команда подчёркивает, что тестирование проводилось на широком спектре устройств: от бюджетных систем с интегрированной графикой до высокопроизводительных рабочих станций.
Минимальные требования (1080p, 30 FPS):
- Windows 10/11 (64-bit)
- CPU: Intel i5-7500 / Ryzen 3 1200
- RAM: 8–12 ГБ (в зависимости от настроек графики)
- GPU: UHD 620, Vega 3 или дискретные GTX 900 / Radeon 400
- SSD: 20 ГБ
- Сеть: 2 Мбит/с
Разработчики отдельно отметили, что на интегрированной графике важно снижать дистанцию прорисовки — оптимальным значением названо 192 блока.
Рекомендованные требования (1080p, 60 FPS):
- i5-10400 / Ryzen 5 3600
- 16 ГБ ОЗУ
- Iris Xe / Radeon 660M или дискретные карты уровня GTX 900 и выше
- SSD, 20 ГБ свободного места
- Сеть: 8 Мбит/с
Для тех, кто будет стримить или записывать Hytale в 1440p при стабильных 60 FPS, студия рекомендует:
- CPU: i7-10700K или Ryzen 9 3800X
- RAM: 32 ГБ
- GPU: RTX 30-й серии, Radeon RX 7000 или Intel Arc
- Хранилище: NVMe SSD + отдельный диск под запись
Разработчики подчёркивают, что новые видеокарты обеспечивают значительно лучшее качество при стриминге, особенно при использовании кодеков AV1/HEVC.
Мир Hytale процедурно генерируется и со временем может разрастаться:
- установленная игра — 8 ГБ
- сохранение мира 5000×5000 блоков — около 661 МБ
- один чанк 32×32 — около 27 КБ
Чем больше игрок исследует и строит, тем больше растёт размер данных.
С такими системными требованиями разработчики стремятся охватить максимально широкую аудиторию — от обычных игроков до контент-мейкеров, которые уже готовятся к масштабному запуску Hytale в январе.
