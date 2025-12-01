Разработчики Hytale раскрыли системные требования перед запуском раннего доступа в январе 2026 года

Разработчики Hytale официально представили подробные системные требования и результаты внутренних тестов ПК-версии — игра выйдет в ранний доступ уже 13 января 2026 года, и студия решила заранее показать, чего ждать игрокам и контент-криэйторам.

Команда подчёркивает, что тестирование проводилось на широком спектре устройств: от бюджетных систем с интегрированной графикой до высокопроизводительных рабочих станций.

Минимальные требования (1080p, 30 FPS):

Windows 10/11 (64-bit)

CPU: Intel i5-7500 / Ryzen 3 1200

Intel i5-7500 / Ryzen 3 1200 RAM: 8–12 ГБ (в зависимости от настроек графики)

8–12 ГБ (в зависимости от настроек графики) GPU: UHD 620, Vega 3 или дискретные GTX 900 / Radeon 400

UHD 620, Vega 3 или дискретные GTX 900 / Radeon 400 SSD: 20 ГБ

20 ГБ Сеть: 2 Мбит/с

Разработчики отдельно отметили, что на интегрированной графике важно снижать дистанцию прорисовки — оптимальным значением названо 192 блока.

Рекомендованные требования (1080p, 60 FPS):

i5-10400 / Ryzen 5 3600

16 ГБ ОЗУ

Iris Xe / Radeon 660M или дискретные карты уровня GTX 900 и выше

SSD, 20 ГБ свободного места

Сеть: 8 Мбит/с

Для тех, кто будет стримить или записывать Hytale в 1440p при стабильных 60 FPS, студия рекомендует:

CPU: i7-10700K или Ryzen 9 3800X

RAM: 32 ГБ

GPU: RTX 30-й серии, Radeon RX 7000 или Intel Arc

Хранилище: NVMe SSD + отдельный диск под запись

Разработчики подчёркивают, что новые видеокарты обеспечивают значительно лучшее качество при стриминге, особенно при использовании кодеков AV1/HEVC.

Мир Hytale процедурно генерируется и со временем может разрастаться:

установленная игра — 8 ГБ

сохранение мира 5000×5000 блоков — около 661 МБ

один чанк 32×32 — около 27 КБ

Чем больше игрок исследует и строит, тем больше растёт размер данных.

С такими системными требованиями разработчики стремятся охватить максимально широкую аудиторию — от обычных игроков до контент-мейкеров, которые уже готовятся к масштабному запуску Hytale в январе.