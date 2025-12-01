ЧАТ ИГРЫ
Разработчики Hytale раскрыли системные требования перед запуском раннего доступа в январе 2026 года

IKarasik IKarasik

Разработчики Hytale официально представили подробные системные требования и результаты внутренних тестов ПК-версии — игра выйдет в ранний доступ уже 13 января 2026 года, и студия решила заранее показать, чего ждать игрокам и контент-криэйторам.

Команда подчёркивает, что тестирование проводилось на широком спектре устройств: от бюджетных систем с интегрированной графикой до высокопроизводительных рабочих станций.

Минимальные требования (1080p, 30 FPS):

  • Windows 10/11 (64-bit)
  • CPU: Intel i5-7500 / Ryzen 3 1200
  • RAM: 8–12 ГБ (в зависимости от настроек графики)
  • GPU: UHD 620, Vega 3 или дискретные GTX 900 / Radeon 400
  • SSD: 20 ГБ
  • Сеть: 2 Мбит/с

Разработчики отдельно отметили, что на интегрированной графике важно снижать дистанцию прорисовки — оптимальным значением названо 192 блока.

Рекомендованные требования (1080p, 60 FPS):

  • i5-10400 / Ryzen 5 3600
  • 16 ГБ ОЗУ
  • Iris Xe / Radeon 660M или дискретные карты уровня GTX 900 и выше
  • SSD, 20 ГБ свободного места
  • Сеть: 8 Мбит/с

Для тех, кто будет стримить или записывать Hytale в 1440p при стабильных 60 FPS, студия рекомендует:

  • CPU: i7-10700K или Ryzen 9 3800X
  • RAM: 32 ГБ
  • GPU: RTX 30-й серии, Radeon RX 7000 или Intel Arc
  • Хранилище: NVMe SSD + отдельный диск под запись

Разработчики подчёркивают, что новые видеокарты обеспечивают значительно лучшее качество при стриминге, особенно при использовании кодеков AV1/HEVC.

Мир Hytale процедурно генерируется и со временем может разрастаться:

  • установленная игра — 8 ГБ
  • сохранение мира 5000×5000 блоков — около 661 МБ
  • один чанк 32×32 — около 27 КБ

Чем больше игрок исследует и строит, тем больше растёт размер данных.

С такими системными требованиями разработчики стремятся охватить максимально широкую аудиторию — от обычных игроков до контент-мейкеров, которые уже готовятся к масштабному запуску Hytale в январе.

