Разработчики Hytale выпустили обновление 5 с поддержкой контроллеров и инструментами для модификаций

Создатели приключенческой песочницы Hytale представили обновление под номером 5, которое принесло в игру множество технических и социальных улучшений. Одним из главных нововведений стала официальная поддержка геймпадов, что должно упростить игровой процесс на портативных устройствах вроде Steam Deck. На данный момент заявлена совместимость с контроллерами для Xbox, PlayStation и Nintendo Switch, однако разработчики отмечают, что некоторые продвинутые функции управления будут добавлены в последующих патчах.

Для создателей пользовательского контента авторы подготовили инструмент Trigger Volume Tool. Он позволяет размещать в мире трехмерные зоны, которые автоматически активируют настроенные эффекты при соблюдении определенных условий, например, при входе персонажа в область или разрушении блоков. Это нововведение поможет внедрять скриптовые сцены, переходы между локациями и другие интерактивные элементы без необходимости писать программный код.

В игре также появились первые социальные функции, включая полноценную боковую панель, систему друзей, уведомления и возможность поиска доступных серверов. Звуковая составляющая проекта обновилась благодаря технологиям окклюзии и дифракции звука, а аудиоряд пополнился новой музыкой общей продолжительностью более 1 часа. Помимо этого, обновление улучшило механику перемещения персонажей, добавило функцию автозаполнения в командной строке, новые эмоции и поддержку упрощенного китайского языка.