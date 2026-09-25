Релиз первой главы Hytale с гоблинами и рунами состоится 12 октября

Hypixel Studios представила трейлер с датой релиза первой главы Hytale. Глава 1 выйдет 12 октября на PC. В ролике показали новое подземелье, многофазного босса, фракцию гоблинов и другие нововведения.

Глава посвящена гоблинам. Вместе с ней в игре появится первое сюжетное подземелье с боссом, состоящим из нескольких фаз. Игрокам также добавят реактивные ботинки, буры и экипируемые руны, открывающие активные боевые умения и комбинирующие стихийные эффекты заклинаний.

Кроме того, в Главу 1 войдут мировое событие «Гоблинский прорыв», гоблинские устройства и новая система рунных способностей. При исследовании мира игроки будут находить временные порталы в нестабильные земли, где придётся отбиваться от волн врагов и собирать ценную добычу.