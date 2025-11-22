Создатель Hytale идёт на личный риск ради доступности игры для всех

После возвращения прав на Hytale от Riot Games сооснователь Hypixel Саймон Коллинз-Лафламм рассказал, что намеренно установил «агрессивно низкую» цену для раннего доступа, принимая на себя значительный личный риск. По его словам, решение обусловлено тем, что игра пока ещё не достигла нужного уровня качества.

«Игра ещё не готова, и я не считаю правильным просить больше», — объяснил Коллинз-Лафламм.

Он подчеркнул, что цель команды — дать как можно большему числу игроков возможность испытать Hytale, даже если проект требует дальнейшей доработки.

Разработчик добавил, что команда из 50 человек активно трудится над улучшением игры, чтобы сделать её не только хорошей, но и выдающейся. Дата раннего доступа будет объявлена в ближайшее время, когда основные элементы будут готовы к тестированию игроками.

Hytale возвращается к оригинальному видению создателей, сочетая элементы выживания, песочницы и моддинга, с акцентом на участие сообщества в развитии игры.