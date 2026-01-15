Создатель Hytale недоволен системой добычи ресурсов и обещает тысячи улучшений в раннем доступе

После успешного старта раннего доступа Hytale основатель Hypixel Studios Саймон Коллинз-Лафламм продолжает активно общаться с сообществом и делиться планами по развитию игры. По его словам, команда уже собрала тысячи отзывов от игроков — как через соцсети, так и с помощью встроенных форм обратной связи — и большая часть предложений будет учтена в будущих обновлениях.

Одной из ключевых тем стала система добычи ресурсов. Коллинз-Лафламм открыто признался, что текущий майнинг его не устраивает. По мнению создателя Hytale, простой поиск руды и «полосная» добыча не дают нужного уровня удовольствия и не делают процесс по-настоящему запоминающимся.

Разработчик уже рассматривает несколько направлений для улучшений. Среди идей — уникальные способности для кирок, а также доработка визуальных эффектов и звуков, чтобы каждое действие ощущалось более «весомым». Цель проста: сделать добычу ресурсов не рутиной, а полноценной и увлекательной частью игрового процесса.

Помимо майнинга, в разработке находится множество других изменений. В частности, планируется значительно расширить возможности кастомизации персонажа — новые опции для аватаров должны появиться в одном из ближайших апдейтов.