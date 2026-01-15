Создатель Hytale недоволен системой добычи ресурсов и обещает тысячи улучшений в раннем доступе

После успешного старта раннего доступа Hytale основатель Hypixel Studios Саймон Коллинз-Лафламм продолжает активно общаться с сообществом и делиться планами по развитию игры. По его словам, команда уже собрала тысячи отзывов от игроков — как через соцсети, так и с помощью встроенных форм обратной связи — и большая часть предложений будет учтена в будущих обновлениях.
Одной из ключевых тем стала система добычи ресурсов. Коллинз-Лафламм открыто признался, что текущий майнинг его не устраивает. По мнению создателя Hytale, простой поиск руды и «полосная» добыча не дают нужного уровня удовольствия и не делают процесс по-настоящему запоминающимся.
Разработчик уже рассматривает несколько направлений для улучшений. Среди идей — уникальные способности для кирок, а также доработка визуальных эффектов и звуков, чтобы каждое действие ощущалось более «весомым». Цель проста: сделать добычу ресурсов не рутиной, а полноценной и увлекательной частью игрового процесса.
Помимо майнинга, в разработке находится множество других изменений. В частности, планируется значительно расширить возможности кастомизации персонажа — новые опции для аватаров должны появиться в одном из ближайших апдейтов.
Только купить альфу или бетку в виде т.н. раннего доступа. И получите по капле полную версию игры через н лет. Заплатите при этом сразу за полную версию.
классика нашего времени, куда деваться, но я всё равно доволен, ждал её со средней школы, щас уже середина 3его десятка... но полтора рубля пока не отдавал, действительно не стоит того, контента по факту практически нет, благо моды завозят тоннами