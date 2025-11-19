Создатель Hytale объяснил, почему игра пока не готова к раннему доступу: "Она ещё недостаточно хороша"

После неожиданного возвращения Hytale под руководство её оригинальных создателей, автор проекта Саймон Коллинс-Лафлам утверждает, что ожидать скорого выхода в ранний доступ пока рано. По его словам, игра в нынешнем состоянии просто «недостаточно хороша», чтобы показать её широкой аудитории.

На этой неделе Коллинс-Лафлам объявил, что выкупил права на Hytale у Riot Games — спустя полгода после закрытия проекта и роспуска команды. На фоне этой новости ютубер AntVenom взял интервью у разработчика, в котором тот рассказал, что игрокам стоит настроиться на реалистичные ожидания: запуск раннего доступа будет сырым, а многие элементы окажутся отсутствующими.

«Многие функции не будут готовы к релизу. Мини-игры, которые мы показывали ранее, не появятся в первый день. Будут баги — всё будет по-настоящему ранним доступом. Нам понадобится помощь сообщества, чтобы продвигаться дальше», — подчеркнул он.

Коллинс-Лафлам также отметил, что несмотря на большой объём уже проделанной работы, Hytale всё ещё нуждается в серьёзных доработках. Особенно много внимания придётся уделить модификациям:

«Моддинг уже предлагает многое, но мы хотим расширить инструменты для моддеров, владельцев серверов и картоделов. Многое отсутствует, но нам нужно выпустить игру — нужно разрушить проклятие».

Разработчик также честно предупредил, что Hytale не стоит воспринимать как крупнобюджетный AAA-проект, который просто ждал своего часа:

«Игра сырая, местами корявая, и работы впереди ещё много. Я хочу выпустить её как можно скорее — без бесконечных задержек. Вы получите возможность играть, даже если у неё есть острые углы. А дальше мы сможем улучшать её вместе».

Хотя точная дата раннего доступа пока неизвестна, Коллинс-Лафлам уверяет, что ждать придётся уже не так долго. Возвращение Hytale после долгих проблем с разработкой многие фанаты уже называют «воскрешением проекта», а сам автор надеется, что совместными усилиями игра сможет достичь того уровня, которого от неё ждут.