Создатели Hytale приглашают всех желающих помочь с официальным переводом игры на русский язык

Разработчики недавно вышедшей в раннем доступе песочницы Hytale объявили о старте масштабной кампании по локализации своего проекта. Студия Hypixel решила прибегнуть к помощи сообщества и приглашает всех энтузиастов поучаствовать в переводе игры на разные языки, включая русский.

Для организации процесса была запущена специальная платформа Crowdin. Любой желающий может зарегистрироваться и предложить свои варианты перевода игровых терминов, интерфейса и диалогов. Весь предложенный контент будет проходить проверку модераторами, после чего лучшие варианты попадут непосредственно в клиент игры с будущими обновлениями. Авторы отметили, что для первой волны локализации были выбраны языки, являющиеся самыми популярными в Steam.

Стоит отметить, что русскоязычное сообщество уже проявило завидную активность. Не дожидаясь официальных инструментов, фанаты своими силами создали рабочие русификаторы с использованием нейросетей, о чем мы писали ранее. Однако инициатива разработчиков позволит сделать перевод более качественным, "человеческим" и соответствующим лору игры.

Если русскоязычное комьюнити проявит высокую активность на платформе переводов, у игроков есть все шансы получить полноценную официальную поддержку русского языка уже в ближайших крупных патчах, без необходимости устанавливать сторонние моды. Принять участие в локализации можно по ссылке на официальном сайте проекта.