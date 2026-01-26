"Убийца Minecraft" Hytale может выйти на Playstation 5

Новая игра Hytale, которую многие уже называют одной из самых близких по духу к Minecraft, в будущем может появиться на PlayStation 5. Об этом стало известно после публикации первого официального FAQ разработчиков, где прямо указано, что консольные версии находятся в планах, пусть и не на ближайшее время.

Hytale быстро привлекла к себе внимание благодаря визуальному стилю, напоминающему Minecraft, и свободному строительству, но при этом игра делает больший упор на RPG-механики и выживание. Многие игроки сравнивают её не только с Minecraft, но и с Valheim, отмечая более глубокие системы прогрессии и исследования мира.

Долгий и непростой путь к релизу

История Hytale получилась необычной даже по меркам игровой индустрии. Разработка началась более десяти лет назад, когда создатель популярного сервера Hypixel для Minecraft решил заняться собственным проектом. Однако путь игры оказался сложным: после длительного производства Hytale была официально отменена в июне 2025 года.

Ситуация резко изменилась благодаря активной реакции сообщества. Петиция фанатов быстро набрала популярность, и вскоре один из сооснователей проекта выкупил права на игру у Riot Games. Уже 13 января Hytale вышла в ранний доступ и почти сразу начала стремительно набирать популярность.

Первые отзывы и реакция игроков

Несмотря на то что Hytale всё ещё далека от финального релиза, первые отзывы оказались в основном положительными. Игроки хвалят свободу строительства, визуальный стиль и ощущение «живого» мира. Особенно часто отмечается, что игра выглядит как логичное развитие идей Minecraft, но с более сложными механиками выживания и RPG-элементами.

Благодаря сходству с Minecraft многие игроки уже воспринимают Hytale как потенциальную часть той же экосистемы, в которой они привыкли следить за обновлениями и контентом, в том числе и на MCPEFOX.

Возможный выход на консолях

В официальных ответах разработчиков подтверждено, что Hytale может выйти на консолях, включая PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Однако исполнительный директор проекта Патрик «Лайалл» Дербик отметил, что такой шаг потребует серьёзной переработки внутренних систем, поэтому сейчас студия не готова вкладывать ресурсы в портирование.

Он также подчеркнул, что консольная версия точно не появится до выхода Hytale из раннего доступа. На данный момент приоритетом остаётся доработка основной версии игры и работа с отзывами текущих игроков.

Мобильные версии и Steam — под вопросом

В том же FAQ разработчики прокомментировали и другие платформы. Возможность выхода на мобильных устройствах рассматривается, но пока находится на стадии оценки. Что касается Steam, студия не исключает такой вариант, однако относится к нему осторожно.

По словам Дербика, команда предпочитает развивать игру вместе с уже вовлечённым сообществом, а не сталкиваться с массовыми «холодными» первыми впечатлениями. Разработчики не боятся критики, но хотят, чтобы начальный этап развития Hytale формировался игроками, которые понимают контекст и историю проекта.

Что дальше ждёт Hytale

Теперь, когда игра стала доступна широкой аудитории, ближайшие месяцы будут ключевыми. Разработчикам предстоит обработать огромный объём обратной связи и определить приоритеты дальнейшего развития. Уже подтверждено, что Hytale обеспечена финансированием как минимум на два года вперёд благодаря предварительным покупкам.

Учитывая стремительное распространение информации об игре и активное обсуждение в сообществе, Hytale имеет все шансы занять прочное место среди самых заметных sandbox-проектов ближайших лет — особенно если планы по выходу на консолях в итоге будут реализованы.