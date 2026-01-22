В Hytale добавили скелетов-миньонов - пререлиз второго патча уже доступен

В игре уже можно потрогать второй патч игры. Его выпустили в пререлиз. Саймон призывает мододелов протестить пререлиз, чтобы избавиться от ошибок и багов. Планируется выпустить полноценно патч в выходные.

Изменения патча(перевод машинный):

Косметика и настройка

Новые аксессуары для лица-маски (доступны для всех выпусков)

Переключатель видимости слота брони (усиленный хостом для PvP/погружения)

Новые варианты рта: вампир, милый, орк (все издания)

Плитка для стрижки Berserker исправлена

Обновленные стрижки, анимация накидок, лепестки и тканевые изображения

Геймплей и баланс

Новая магия! Некромантический гримуар! Капли из скелетного преторианца позволяют вырастить до 5 скелетных миньонов из костных груд (продолжительностью 5 минут или до тех пор, пока не умрет призыватель)

Адамантиту теперь требуется ториевая или кобальтовая кирка

Прогрессия кирки переработана: скорость добычи теперь масштабируется с качеством кирки

Карты с более быстрыми рельсами (все еще не очень, но быстрее!)

Эксплойт Tower исправлен (NPC теперь могут бросать камни в игроков)

Полированные белые медведи и несколько типов скелетов

Все культуры теперь могут размещать продукцию в мире

На скамейку мебели добавлены отсутствующие декоративные световые блоки

Отрегулированные капли для скрытия (Light → Medium для некоторых NPC, таких как коровы)

Добавлено разрешение на телепортацию по картам мира

Обновления атак Magma Rhino Toad (...может быть, случайное усиление)

Мировое поколение

WorldGen V2 подготовлен для публичной документации (поддержка моддеров)

Новые шаблоны по умолчанию_Flat и Default_Void с использованием WorldGen V2

Hub Portal теперь появляется с плоским worldgen V2 (ясная погода, ограниченный туман, только новые миры)

Крупный рефактор для размещения руды во всех зонах

Больше руд, особенно в подземных опустошенных землях

Требуются новые фрагменты в существующих мирах

Исправления среды подземелий в зоне 1 + исправления новой среды (вы можете услышать новые саундтреки)

Фермерство

Вечные культуры больше не избавляются от повреждений оружием

Увеличение срока службы вспаханной почвы

Фиксированный гниение почвы под полностью выращенными культурами

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС/UX

Улучшенные подсказки по блокам редакторов

Добавлены подсказки по цвету одежды

Лучший контраст активных слотов с горячей панелью (алмазный индикатор, полезен в "Воющих песках")

Категории памяти отсортированы по алфавиту

Улучшения качества жизни кисти по сценарию

Обновления взаимодействия инвентаризации (например, новая привязка клавиш, позволяющая извлекать все предметы из сундуков)

Дополнительное наложение счетчика FPS

Маркеры игроков добавлены в компас

Режим доступности офидиофобии

Аудио

Добавлены базовые звуки Rex + дополнительные исправления звука

Исправления ошибок, технологии и стабильность

Серверное самообновление

Теневые улучшения

Блок выбора работает, когда горячая панель заполнена

Документация редактора активов исправлена

Исправления мантии

Настойчивость привязки исправлена

Улучшение погодных переходов (все еще не идеально, но плавно)

Смещение телепорта фиксированное

Железнодорожные карты теперь потребляют и размещают правильно

Постельное возрождение в незагруженных кусках исправлено

Обновления оттенка пищевых частиц

Основные улучшения стабильности сервера, проверки, ECS, локализации и тайм-аута

Как запустить пререлиз:

В лаунчере игры, нажать шестеренку, и в patchline выбрать pre-release, закрыть настройки и установить новую версию.