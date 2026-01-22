В Hytale добавили скелетов-миньонов - пререлиз второго патча уже доступен

В игре уже можно потрогать второй патч игры. Его выпустили в пререлиз. Саймон призывает мододелов протестить пререлиз, чтобы избавиться от ошибок и багов. Планируется выпустить полноценно патч в выходные.
Изменения патча(перевод машинный):
Косметика и настройка
- Новые аксессуары для лица-маски (доступны для всех выпусков)
- Переключатель видимости слота брони (усиленный хостом для PvP/погружения)
- Новые варианты рта: вампир, милый, орк (все издания)
- Плитка для стрижки Berserker исправлена
- Обновленные стрижки, анимация накидок, лепестки и тканевые изображения
Геймплей и баланс
- Новая магия! Некромантический гримуар! Капли из скелетного преторианца позволяют вырастить до 5 скелетных миньонов из костных груд (продолжительностью 5 минут или до тех пор, пока не умрет призыватель)
- Адамантиту теперь требуется ториевая или кобальтовая кирка
- Прогрессия кирки переработана: скорость добычи теперь масштабируется с качеством кирки
- Карты с более быстрыми рельсами (все еще не очень, но быстрее!)
- Эксплойт Tower исправлен (NPC теперь могут бросать камни в игроков)
- Полированные белые медведи и несколько типов скелетов
- Все культуры теперь могут размещать продукцию в мире
- На скамейку мебели добавлены отсутствующие декоративные световые блоки
- Отрегулированные капли для скрытия (Light → Medium для некоторых NPC, таких как коровы)
- Добавлено разрешение на телепортацию по картам мира
- Обновления атак Magma Rhino Toad (...может быть, случайное усиление)
Мировое поколение
- WorldGen V2 подготовлен для публичной документации (поддержка моддеров)
- Новые шаблоны по умолчанию_Flat и Default_Void с использованием WorldGen V2
- Hub Portal теперь появляется с плоским worldgen V2 (ясная погода, ограниченный туман, только новые миры)
- Крупный рефактор для размещения руды во всех зонах
- Больше руд, особенно в подземных опустошенных землях
- Требуются новые фрагменты в существующих мирах
- Исправления среды подземелий в зоне 1 + исправления новой среды (вы можете услышать новые саундтреки)
Фермерство
- Вечные культуры больше не избавляются от повреждений оружием
- Увеличение срока службы вспаханной почвы
- Фиксированный гниение почвы под полностью выращенными культурами
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС/UX
- Улучшенные подсказки по блокам редакторов
- Добавлены подсказки по цвету одежды
- Лучший контраст активных слотов с горячей панелью (алмазный индикатор, полезен в "Воющих песках")
- Категории памяти отсортированы по алфавиту
- Улучшения качества жизни кисти по сценарию
- Обновления взаимодействия инвентаризации (например, новая привязка клавиш, позволяющая извлекать все предметы из сундуков)
- Дополнительное наложение счетчика FPS
- Маркеры игроков добавлены в компас
- Режим доступности офидиофобии
Аудио
- Добавлены базовые звуки Rex + дополнительные исправления звука
Исправления ошибок, технологии и стабильность
- Серверное самообновление
- Теневые улучшения
- Блок выбора работает, когда горячая панель заполнена
- Документация редактора активов исправлена
- Исправления мантии
- Настойчивость привязки исправлена
- Улучшение погодных переходов (все еще не идеально, но плавно)
- Смещение телепорта фиксированное
- Железнодорожные карты теперь потребляют и размещают правильно
- Постельное возрождение в незагруженных кусках исправлено
- Обновления оттенка пищевых частиц
- Основные улучшения стабильности сервера, проверки, ECS, локализации и тайм-аута
Как запустить пререлиз:
В лаунчере игры, нажать шестеренку, и в patchline выбрать pre-release, закрыть настройки и установить новую версию.