Hytale 13.01.2026
Адвенчура, Ролевая, Фэнтези, Песочница
7.2 127 оценок

В Hytale добавили скелетов-миньонов - пререлиз второго патча уже доступен

vl4dcrazy vl4dcrazy

В игре уже можно потрогать второй патч игры. Его выпустили в пререлиз. Саймон призывает мододелов протестить пререлиз, чтобы избавиться от ошибок и багов. Планируется выпустить полноценно патч в выходные.

Изменения патча(перевод машинный):

Косметика и настройка

  • Новые аксессуары для лица-маски (доступны для всех выпусков)
  • Переключатель видимости слота брони (усиленный хостом для PvP/погружения)
  • Новые варианты рта: вампир, милый, орк (все издания)
  • Плитка для стрижки Berserker исправлена
  • Обновленные стрижки, анимация накидок, лепестки и тканевые изображения

Геймплей и баланс

  • Новая магия! Некромантический гримуар! Капли из скелетного преторианца позволяют вырастить до 5 скелетных миньонов из костных груд (продолжительностью 5 минут или до тех пор, пока не умрет призыватель)
  • Адамантиту теперь требуется ториевая или кобальтовая кирка
  • Прогрессия кирки переработана: скорость добычи теперь масштабируется с качеством кирки
  • Карты с более быстрыми рельсами (все еще не очень, но быстрее!)
  • Эксплойт Tower исправлен (NPC теперь могут бросать камни в игроков)
  • Полированные белые медведи и несколько типов скелетов
  • Все культуры теперь могут размещать продукцию в мире
  • На скамейку мебели добавлены отсутствующие декоративные световые блоки
  • Отрегулированные капли для скрытия (Light → Medium для некоторых NPC, таких как коровы)
  • Добавлено разрешение на телепортацию по картам мира
  • Обновления атак Magma Rhino Toad (...может быть, случайное усиление)

Мировое поколение

  • WorldGen V2 подготовлен для публичной документации (поддержка моддеров)
  • Новые шаблоны по умолчанию_Flat и Default_Void с использованием WorldGen V2
  • Hub Portal теперь появляется с плоским worldgen V2 (ясная погода, ограниченный туман, только новые миры)
  • Крупный рефактор для размещения руды во всех зонах
  • Больше руд, особенно в подземных опустошенных землях
  • Требуются новые фрагменты в существующих мирах
  • Исправления среды подземелий в зоне 1 + исправления новой среды (вы можете услышать новые саундтреки)

Фермерство

  • Вечные культуры больше не избавляются от повреждений оружием
  • Увеличение срока службы вспаханной почвы
  • Фиксированный гниение почвы под полностью выращенными культурами

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС/UX

  • Улучшенные подсказки по блокам редакторов
  • Добавлены подсказки по цвету одежды
  • Лучший контраст активных слотов с горячей панелью (алмазный индикатор, полезен в "Воющих песках")
  • Категории памяти отсортированы по алфавиту
  • Улучшения качества жизни кисти по сценарию
  • Обновления взаимодействия инвентаризации (например, новая привязка клавиш, позволяющая извлекать все предметы из сундуков)
  • Дополнительное наложение счетчика FPS
  • Маркеры игроков добавлены в компас
  • Режим доступности офидиофобии

Аудио

  • Добавлены базовые звуки Rex + дополнительные исправления звука

Исправления ошибок, технологии и стабильность

  • Серверное самообновление
  • Теневые улучшения
  • Блок выбора работает, когда горячая панель заполнена
  • Документация редактора активов исправлена
  • Исправления мантии
  • Настойчивость привязки исправлена
  • Улучшение погодных переходов (все еще не идеально, но плавно)
  • Смещение телепорта фиксированное
  • Железнодорожные карты теперь потребляют и размещают правильно
  • Постельное возрождение в незагруженных кусках исправлено
  • Обновления оттенка пищевых частиц
  • Основные улучшения стабильности сервера, проверки, ECS, локализации и тайм-аута

Как запустить пререлиз:

В лаунчере игры, нажать шестеренку, и в patchline выбрать pre-release, закрыть настройки и установить новую версию.

Источник  
