В Hytale запустили Doom ещё до релиза самой игры

Сообщество Hytale отметилось необычным достижением ещё до выхода игры в ранний доступ: моддер под ником tr7zw сумел запустить культовый Doom прямо внутри Hytale. Причём речь идёт не о стриме или эмуляции — классический шутер работает полностью как внутриигровой мод.

Doom запускается на импровизированном «экране» в мире Hytale и управляется средствами самой игры. Производительность далека от идеала — около 20 кадров в секунду и не самые удобные элементы управления — но технически это полноценный рабочий Doom. Очередное доказательство того, что легендарный шутер можно запустить практически где угодно.

Особенно примечательно, что Hytale ещё даже не вышла: ранний доступ стартует уже завтра. При этом платформа CurseForge уже готова поддерживать моды, и сообщество активно экспериментирует с возможностями игры.