В Hytale запустили рабочую Windows 95 и сыграли в Doom всего через 5 дней после релиза

Дайте геймерам песочницу и инструменты для моддинга, и первым делом они спросят: «А можно ли запустить здесь Doom?». Разработчики Hytale, новой воксельной RPG от Hypixel Studios, явно ожидали от своего комьюнити креатива, но вряд ли предполагали, что технические границы их движка будут сломаны настолько быстро и изощренно.

Спустя всего пять дней после выхода игры в ранний доступ энтузиасты смогли реализовать настоящую «матрешку» из софта. Моддер под ником iamcxv711 сумел запустить полноценную операционную систему Windows 95 прямо внутри клиента Hytale. Виртуальный рабочий стол с легендарным пуском и корзиной открывается поверх карты игрового мира.

Но на запуске ОС эксперимент не закончился. Поскольку эмуляция оказалась рабочей, моддер пошел дальше и запустил внутри Windows 95 внутри Hytale классический шутер DOOM, а также старую версию своего главного конкурента — Minecraft Classic (0.3).

Основатель студии Саймон Коллинз-Лафламм не смог скрыть удивления от происходящего. Он репостнул достижение фаната в соцсети X (Twitter), сопроводив его эмоциональным комментарием:

Моддер запустил Windows 95 внутри игры всего через 5 дней после запуска, что вообще происходит, лол.

Этот случай наглядно демонстрирует мощь и гибкость движка игры, который, похоже, готов стать плацдармом для самых безумных идей сообщества. Напомним, что ранее создатели Hytale призывали игроков помочь с переводом проекта, но, как видно, некоторые фанаты предпочитают общаться с игрой на языке кода.