"Вернуть деньги за Hytale намного проще, чем за любую игру в Steam": авторы песочницы бросили вызов политике Valve

Мы все привыкли к удобству Steam и зачастую тяжело вздыхаем, когда очередная новинка требует установки отдельного лаунчера. Лишние регистрации, забытые пароли и необходимость качать дополнительный софт — все это нередко раздражает современного геймера. Однако в случае с долгожданной песочницей Hytale отказ от площадки Valve принес игрокам неожиданный и весьма приятный бонус, который сбережет не только нервы, но и кошелек.

Разработчики из Hypixel Studios, запустившие игру через собственный клиент, предложили куда более лояльную систему возврата средств, чем «золотой стандарт» Гейба Ньюэлла. Как известно, в Steam вернуть игру можно, если вы провели в ней менее двух часов (в течение 14 дней после покупки). Создатели Hytale решили побить этот оффер: они позволяют оформить возврат даже после четырех часов геймплея.

Для масштабной песочницы с процедурной генерацией, элементами RPG и сложным строительством это критически важное отличие. Зачастую двух часов в Steam едва хватает на то, чтобы пройти обучение и создать персонажа, тогда как четыре часа в Hytale дают полноценную возможность погрузиться в мир и принять взвешенное решение — стоит игра своих денег или нет.

Однако есть важный нюанс: из-за разнообразия платежных систем некоторые методы оплаты технически не поддерживают возврат средств со стороны Hypixel. Игрокам настоятельно рекомендуется ознакомиться со списком ограничений на официальном сайте перед покупкой.

Впрочем, судя по первым реакциям, пользоваться кнопкой возврата многим и не захочется. Игра показывает отличные результаты, а о том, почему инфлюенсеры хвалят проект, мы писали ранее:

Тем временем сама Valve продолжает совершенствовать свой сервис в других направлениях, перекраивая экономику сообщества. Напомним про недавнее сильное изменение в Steam, призванное искоренить токсичность в обзорах.