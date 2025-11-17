Возрождение Hytale: Основатель Hypixel выкупил проект у Riot Games и возобновил разработку

Долгожданная воксельная RPG Hytale, разработка которой, как считалось, была прекращена, официально возвращается. В новом сообщении в блоге под заголовком Hytale спасена команда объявила, что основатель Hypixel Саймон Коллинз-Лафламм выкупил интеллектуальную собственность у Riot Games, чтобы продолжить создание игры.

Согласно заявлению, после июньского анонса о сворачивании разработки команда Hypixel Studios решила действовать, видя реакцию сообщества. Саймон Коллинз-Лафламм лично взял на себя обязательство по финансированию проекта на следующие 10 лет, что позволило студии стать полностью независимой. Уже нанято более 30 бывших разработчиков, которые работали над игрой ранее, и команда возвращается к первоначальному видению Hytale.

Ключевым решением стал отказ от нового кроссплатформенного движка, который разрабатывался последние три года, в пользу старого движка на C#/Java. Именно на нём был создан анонсирующий трейлер 2018 года. Этот шаг позволит значительно ускорить разработку и быстрее выпустить игру в ранний доступ, поскольку старый движок гораздо более функционален и близок к завершению.

На старте раннего доступа игрокам будут доступны режимы Исследования и Творчества, а также инструменты для моддинга. Полноценный Режим приключений и Мини-игры появятся позже, так как команда хочет сначала отполировать основной геймплей и мир. Разработчики подчёркивают, что это будет настоящий ранний доступ с ошибками и несбалансированным контентом, но они планируют выпускать частые обновления и активно работать с сообществом.

Дата выхода в ранний доступ, платформы и стоимость будут объявлены в ближайшие дни. На старте проект будет доступен на Windows, а поддержка Linux и Mac будет рассмотрена позже.